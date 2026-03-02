https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077878496.html
Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне
Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги, сообщил РИА Новости близкий к семье источник. РИА Новости, 02.03.2026
умар джабраилов
происшествия
чеченская республика (чечня)
Умар Джабраилов, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
