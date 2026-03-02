Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077878496.html
Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне
Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне - РИА Новости, 02.03.2026
Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне
Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги, сообщил РИА Новости близкий к семье источник. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:24:00+03:00
2026-03-02T13:24:00+03:00
умар джабраилов
происшествия
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077860909_0:418:2480:1812_1920x0_80_0_0_51475e2403bfd1e586603334173df681.jpg
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077874391.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077860909_0:186:2480:2045_1920x0_80_0_0_ef7b746b57620e5b49a9af18fd768d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умар джабраилов, происшествия, чеченская республика (чечня)
Умар Джабраилов, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне

РИА Новости: бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе Новые Атаги в Чечне

© РИА Новости / Александр ПоляковУмар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Поляков
Умар Джабраилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 2 мар - РИА Новости. Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник утром, его похоронят в родовом селе Новые Атаги, сообщил РИА Новости близкий к семье источник.
"Тело Умара Джабраилов доставят в Чечню завтра утром, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", - рассказал РИА Новости собеседник.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
Бизнесмен Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
Вчера, 19:13
 
Умар ДжабраиловПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала