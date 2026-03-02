Джабраилов владел наградным пистолетом Ярыгина, пока его не изъял суд

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший сенатор Умар Джабраилов в 2006 году получил от ныне ликвидированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России) наградной пистолет Ярыгина, который у него изъяли по решению суда в 2017 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы , его доставили в больницу, где он скончался.

"(Имел) при себе на законных основаниях наградное заряженное оружие - пистолет Ярыгина, выданное в соответствии с приказом Федерального агентства специального строительства № 64 от 16 февраля 2006 года... Согласно заключению эксперта, изготовлено промышленным способом в 2004 году Ижевским механическим заводом и является пистолетом конструкции Ярыгина ПЯ "Грач" калибра 9х19 миллиметров, относится к 9-миллиметровому боевому ручному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию", - говорится в документе.

Уточняется, что пистолет с двумя магазинами, а также разрешение на имя Джабраилова суд в 2017 году решил передать в орган внутренних дел, который осуществляет контроль за оборотом оружия.

Как уточнили РИА Новости в суде, Джабраилов пытался через суд вернуть себе наградной пистолет, но сам же отозвал свою просьбу.

Спецстрой России занимался строительством объектов и сооружений военно-промышленного и специального назначения в интересах государства. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя. В правительстве РФ тогда отмечали, что ликвидация Спецстроя связана с многочисленными злоупотреблениями при строительстве космодрома "Восточный".