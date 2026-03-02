Рейтинг@Mail.ru
Джабраилов владел наградным пистолетом Ярыгина, пока его не изъял суд - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 02.03.2026 (обновлено: 12:40 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077859988.html
Джабраилов владел наградным пистолетом Ярыгина, пока его не изъял суд
Джабраилов владел наградным пистолетом Ярыгина, пока его не изъял суд - РИА Новости, 02.03.2026
Джабраилов владел наградным пистолетом Ярыгина, пока его не изъял суд
Бывший сенатор Умар Джабраилов в 2006 году получил от ныне ликвидированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России) наградной... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:33:00+03:00
2026-03-02T12:40:00+03:00
умар джабраилов
россия
москва
владимир путин
спецстрой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815214_238:247:2397:1461_1920x0_80_0_0_a6ed68a4924c95b73a6840c55f04df3f.jpg
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077844188.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815214_0:25:2514:1911_1920x0_80_0_0_3ba0c15b2ce76ac261f2e12ed3e82ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умар джабраилов, россия, москва, владимир путин, спецстрой
Умар Джабраилов, Россия, Москва, Владимир Путин, Спецстрой
Джабраилов владел наградным пистолетом Ярыгина, пока его не изъял суд

РИА Новости: Джабраилов до 2017 г владел наградным пистолетом Ярыгина

© РИА Новости / Илья ПиталевУмар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Умар Джабраилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший сенатор Умар Джабраилов в 2006 году получил от ныне ликвидированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России) наградной пистолет Ярыгина, который у него изъяли по решению суда в 2017 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался.
"(Имел) при себе на законных основаниях наградное заряженное оружие - пистолет Ярыгина, выданное в соответствии с приказом Федерального агентства специального строительства № 64 от 16 февраля 2006 года... Согласно заключению эксперта, изготовлено промышленным способом в 2004 году Ижевским механическим заводом и является пистолетом конструкции Ярыгина ПЯ "Грач" калибра 9х19 миллиметров, относится к 9-миллиметровому боевому ручному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию", - говорится в документе.
Уточняется, что пистолет с двумя магазинами, а также разрешение на имя Джабраилова суд в 2017 году решил передать в орган внутренних дел, который осуществляет контроль за оборотом оружия.
Как уточнили РИА Новости в суде, Джабраилов пытался через суд вернуть себе наградной пистолет, но сам же отозвал свою просьбу.
Спецстрой России занимался строительством объектов и сооружений военно-промышленного и специального назначения в интересах государства. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя. В правительстве РФ тогда отмечали, что ликвидация Спецстроя связана с многочисленными злоупотреблениями при строительстве космодрома "Восточный".
В Минобороны РФ поясняли, что вместо ликвидированного агентства в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства, что позволит избавиться от посредников при выполнении госконтрактов и сократить численность управленческого персонала.
Последнее сообщение Джабраилова в социальных сетях - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 11:54
 
Умар ДжабраиловРоссияМоскваВладимир ПутинСпецстрой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала