Рейтинг@Mail.ru
Возле Джабраилова в квартире нашли немецкий пистолет Luger Parabellum - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 02.03.2026 (обновлено: 14:08 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077835459.html
Возле Джабраилова в квартире нашли немецкий пистолет Luger Parabellum
Возле Джабраилова в квартире нашли немецкий пистолет Luger Parabellum - РИА Новости, 02.03.2026
Возле Джабраилова в квартире нашли немецкий пистолет Luger Parabellum
Возле бизнесмена Умара Джабраилова в квартире в Москве был найден немецкий пистолет Luger Parabellum, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:37:00+03:00
2026-03-02T14:08:00+03:00
москва
умар джабраилов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077894475_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_7aac7afbd245d6f1721438624a313409.jpg
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077819895.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077894475_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8b4daa832f20319de4961701b75abb07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, умар джабраилов, происшествия
Москва, Умар Джабраилов, Происшествия
Возле Джабраилова в квартире нашли немецкий пистолет Luger Parabellum

Возле Умара Джабраилова в квартире нашли немецкий пистолет Luger Parabellum

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания в Москве, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. 2 марта 2026
Автомобиль полиции у здания в Москве, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции у здания в Москве, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. 2 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возле бизнесмена Умара Джабраилова в квартире в Москве был найден немецкий пистолет Luger Parabellum, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Возле Джабраилова был обнаружен пистолет Luger Parabellum", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Джабраилов был обнаружен в квартире в центре Москвы с огнестрельным ранением в голову.
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
Вчера, 11:07
 
МоскваУмар ДжабраиловПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала