Банковские счета Джабраилова были заблокированы из-за долга - РИА Новости, 02.03.2026
11:28 02.03.2026 (обновлено: 11:38 02.03.2026)
Банковские счета Джабраилова были заблокированы из-за долга
Банковские счета бизнесмена Умара Джабраилова как индивидуального предпринимателя были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей
москва
Новости
Последнее сообщение Джабраилова в социальных сетях
Умер бизнесмен Умар Джабраилов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Умар Джабраилов, Москва
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банковские счета бизнесмена Умара Джабраилова как индивидуального предпринимателя были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
© РИА Новости / Илья ПиталевУмар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Умар Джабраилов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банковские счета бизнесмена Умара Джабраилова как индивидуального предпринимателя были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Эта сумма, по данным агентства, долг, который образовался перед налоговыми органами.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Джабраилов был обнаружен в квартире в центре Москвы с огнестрельным ранением в голову.
 
Умар ДжабраиловМосква
 
 
