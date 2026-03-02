Банковские счета Джабраилова были заблокированы из-за долга

https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077829979.html
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банковские счета бизнесмена Умара Джабраилова как индивидуального предпринимателя были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банковские счета бизнесмена Умара Джабраилова как индивидуального предпринимателя были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Эта сумма, по данным агентства, долг, который образовался перед налоговыми органами.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Джабраилов был обнаружен в квартире в центре Москвы
с огнестрельным ранением в голову.