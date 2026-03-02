https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077828563.html
В Российской академии художеств подтвердили смерть Джабраилова
Почётный член Российской академии художеств, общественный деятель Умар Джабраилова ушел из жизни, подтвердили РИА Новости в пресс-службе РАХ. РИА Новости, 02.03.2026
москва
умар джабраилов
российская академия художеств
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077815214_0:25:2514:1911_1920x0_80_0_0_3ba0c15b2ce76ac261f2e12ed3e82ae6.jpg
