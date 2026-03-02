Рейтинг@Mail.ru
11:26 02.03.2026
В Российской академии художеств подтвердили смерть Джабраилова
москва, умар джабраилов, российская академия художеств
Москва, Умар Джабраилов, Российская академия художеств
В Российской академии художеств подтвердили смерть Джабраилова

В Российской академии художеств подтвердили смерть Умара Джабраилова

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Почётный член Российской академии художеств, общественный деятель Умар Джабраилова ушел из жизни, подтвердили РИА Новости в пресс-службе РАХ.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался.
"Российская академия художеств подтверждает информацию об уходе из жизни общественного деятеля, почётного члена РАХ Умара Алиевича Джабраилова. Подробностей пока не знаем", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе напомнили, что почётный член РАХ - это почётное звание, которое как награда даётся за заслуги перед российским искусством. Джабраилов был удостоен звания в 2011 году.
МоскваУмар ДжабраиловРоссийская академия художеств
 
 
