20:27 02.03.2026
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт Дубая дал разрешение на перегон самолетов, перевозка пассажиров еще запрещена, сообщил РИА Новости представитель узбекистанской авиакомпании Centrum Air, которая сейчас перегоняет свой борт.
"Рейс C6358 вылетел из Дубая в 19.57 (18.57 мск) в Ташкент без пассажиров, он является перегоночным", - сказал собеседник агентства.
Представитель компании уточнил, что сейчас аэропорт Дубая не выдал разрешение на выполнение рейсов для вывоза пассажиров.
"Разрешение предоставлено исключительно на выполнение технических перегоночных рейсов воздушных судов", - добавил представитель Centrum Air.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
