Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае после взрывов в городе спокойная, люди вышли на улицы и отдыхают у бассейнов, но некоторые до сих пор ночуют на подземных паркингах, сообщила РИА Новости очевидица Мария.
"Людей много, гуляют на улицах, плавают в бассейне. Обстановка спокойная, но некоторые все еще остаются ночевать на подземном паркинге", - сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.