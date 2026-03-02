Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dubay-2077993053.html
Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов
Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов - РИА Новости, 02.03.2026
Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов
Обстановка в Дубае после взрывов в городе спокойная, люди вышли на улицы и отдыхают у бассейнов, но некоторые до сих пор ночуют на подземных паркингах, сообщила РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:49:00+03:00
2026-03-02T18:49:00+03:00
в мире
сша
иран
дубай
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622844_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9efe3df409bf4312bd07458cac084871.jpg
https://ria.ru/20260302/ocheredi-2077885098.html
https://ria.ru/20260302/turist-2077928179.html
сша
иран
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622844_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_aae72c3747ce8e686e0c7f4a2cdfc757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дубай, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов

В Дубае после взрывов люди вышли на улицы и отдыхают у бассейнов

© AP Photo / Fatima ShbairДым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае после взрывов в городе спокойная, люди вышли на улицы и отдыхают у бассейнов, но некоторые до сих пор ночуют на подземных паркингах, сообщила РИА Новости очевидица Мария.
"Людей много, гуляют на улицах, плавают в бассейне. Обстановка спокойная, но некоторые все еще остаются ночевать на подземном паркинге", - сказала она.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в магазинах в Дубае
Вчера, 13:41
В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
Вчера, 15:58
 
В миреСШАИранДубайАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала