Очевидица рассказала об обстановке в Дубае после взрывов

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае после взрывов в городе спокойная, люди вышли на улицы и отдыхают у бассейнов, но некоторые до сих пор ночуют на подземных паркингах, сообщила РИА Новости очевидица Мария.