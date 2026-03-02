Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером - РИА Новости, 02.03.2026
17:08 02.03.2026 (обновлено: 17:17 02.03.2026)
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером
Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщили власти эмирата. РИА Новости, 02.03.2026
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером

Аэропорты Дубая возобновят работу вечером и обслужат несколько рейсов

СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщили власти эмирата.
"Руководство аэропортов Дубая сообщает, что вечером в понедельник в ограниченном формате возобновится их работа - выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)", - говорится в сообщении медиа-офиса властей эмирата.
Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.
Ранее в понедельник несколько рейсов было выполнено из Абу-Даби впервые с субботы, в том числе в Москву.
