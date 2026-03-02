https://ria.ru/20260302/dubay-2077951685.html
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером - РИА Новости, 02.03.2026
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером
Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщили власти эмирата. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:08:00+03:00
2026-03-02T17:08:00+03:00
2026-03-02T17:17:00+03:00
дубай
туризм
в мире
москва
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077820110.html
дубай
москва
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, в мире, москва, абу-даби
Дубай, Туризм, В мире, Москва, Абу-Даби
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером
Аэропорты Дубая возобновят работу вечером и обслужат несколько рейсов