Аэропорты Дубая возобновят работу вечером

СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщили власти эмирата.

Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса.