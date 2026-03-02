Сроки открытия воздушного пространства ОАЭ неизвестны, сообщило консульство

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Сроки открытия воздушного пространства ОАЭ неизвестны, вывозные рейсы пока не планируются, сообщило генконсульство России в Дубае, добавив, что будет помогать россиянам искать отели и волонтеров для размещения с постоплатой или на безвозмездной основе.