13:44 02.03.2026 (обновлено: 14:24 02.03.2026)
Сроки открытия воздушного пространства ОАЭ неизвестны, сообщило консульство
Сроки открытия воздушного пространства ОАЭ неизвестны, сообщило консульство

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Сроки открытия воздушного пространства ОАЭ неизвестны, вывозные рейсы пока не планируются, сообщило генконсульство России в Дубае, добавив, что будет помогать россиянам искать отели и волонтеров для размещения с постоплатой или на безвозмездной основе.
"В настоящее время сроки открытия воздушного пространства неизвестны. После открытия авиасообщения авиаперевозчики будут выполнять дополнительные рейсы для вывоза своих пассажиров. Специальные эвакуационные или "вывозные" рейсы не планируются, поскольку для их выполнения также требуется открытое воздушное пространство", - говорится в заявлении генконсульства в его Telegram канале.
"Мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе. Готовьтесь к спартанским условиям", - заявили российские дипломаты.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
Вчера, 10:47
 
