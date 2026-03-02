Рейтинг@Mail.ru
Информации о россиянах, пострадавших в Дубае, нет, сообщило генконсульство - РИА Новости, 02.03.2026
11:43 02.03.2026 (обновлено: 11:52 02.03.2026)
Информации о россиянах, пострадавших в Дубае, нет, сообщило генконсульство
Информации о россиянах, пострадавших в Дубае, нет, сообщило генконсульство

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Информации о пострадавших в Дубае россиянах нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
Утром в понедельник в Дубае вновь были слышны звуки взрывов.
"Информации о пострадавших россиянах не поступало", - заявили в генконсульстве.
Работа ПВО в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов
