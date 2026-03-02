https://ria.ru/20260302/dubay-2077840590.html
Информации о россиянах, пострадавших в Дубае, нет, сообщило генконсульство
Информации о пострадавших в Дубае россиянах нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. РИА Новости, 02.03.2026
