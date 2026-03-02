Рейтинг@Mail.ru
Россияне ожидают вылет из Дубая в Москву 3 марта - РИА Новости, 02.03.2026
10:53 02.03.2026
Россияне ожидают вылет из Дубая в Москву 3 марта
Россияне ожидают вылет из Дубая в Москву 3 марта
Российская туристка Алена рассказала РИА Новости, что ожидает вылета 3 марта из Дубая в Москву. РИА Новости, 02.03.2026
москва, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россияне ожидают вылет из Дубая в Москву 3 марта

РИА Новости: российские туристы ждут вылета из Дубая в Москву 3 марта

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Российская туристка Алена рассказала РИА Новости, что ожидает вылета 3 марта из Дубая в Москву.
"У нас рейс на 3 марта из Дубая в Москву, информации об отмене не поступало. Ждем вылета", - рассказала туристка из Москвы Алена.
Позже она уточнила, что вылетает в Москву рейсом "Аэрофлота".
Ранее в воскресенье российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
МоскваДубайСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
