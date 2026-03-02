https://ria.ru/20260302/dubay-2077814070.html
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов - РИА Новости, 02.03.2026
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов
Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости, что в понедельник утром проснулась в Дубае от взрывов. РИА Новости, 02.03.2026
ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости, что в понедельник утром проснулась в Дубае от взрывов.
Ранее Анастасия сообщала, что отдыхает в Дубае
с маленьким ребенком и должна вылетать в Москву
3 марта.
"Проснулась сейчас от сильных взрывов, ПВО рядом три раза сработало", - рассказала она.
Анастасия уточнила, что в путешествие брала с собой наличные доллары, которые меняла на дирхамы. Сейчас эти деньги закончились, а как обналичить средства с российской карты, она не знает. Во вторник у Анастасии заканчивается оплаченный тур, но информации о том, что делать дальше, от туроператора она до сих пор не получила.
США
и Израиль
28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.