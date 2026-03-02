Власти поручили отелям в Дубае продлить проживание туристам, сообщила АТОР

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристам из-за отмен рейсов на фоне закрытого неба на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Днем ранее РИА Новости сообщало, что департамент экономики и туризма Дубая направил в гостиничные учреждения эмирата письмо, в котором попросил ни в коем случае не выселять застрявших туристов.
"В частности, отелям рекомендовано предоставить туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, возможность продлить проживание; сохранить для них те же условия, что и в первоначальном бронировании; не выселять гостей в данной ситуации", - говорится в сообщении ассоциации.
В письме подчеркивается, что гостиницы должны обеспечить максимальное содействие постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.