Власти поручили отелям в Дубае продлить проживание туристам, сообщила АТОР - РИА Новости, 02.03.2026
Туризм
 
10:33 02.03.2026
Власти поручили отелям в Дубае продлить проживание туристам, сообщила АТОР
Власти поручили отелям в Дубае продлить проживание туристам, сообщила АТОР
Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристам из-за отмен рейсов на фоне закрытого неба на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2026
2026
дубай, ближний восток, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана, иран
Туризм, Дубай, Ближний Восток, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Власти поручили отелям в Дубае продлить проживание туристам, сообщила АТОР

АТОР: Дубай поручил отелям продлить проживание туристам из-за отмены рейсов

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Дубая
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристам из-за отмен рейсов на фоне закрытого неба на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Вчера, 10:25
Днем ранее РИА Новости сообщало, что департамент экономики и туризма Дубая направил в гостиничные учреждения эмирата письмо, в котором попросил ни в коем случае не выселять застрявших туристов.
"В частности, отелям рекомендовано предоставить туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, возможность продлить проживание; сохранить для них те же условия, что и в первоначальном бронировании; не выселять гостей в данной ситуации", - говорится в сообщении ассоциации.
В письме подчеркивается, что гостиницы должны обеспечить максимальное содействие постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая
Вчера, 02:19
 
ТуризмДубайБлижний ВостокСШААссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
