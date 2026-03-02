Застрявшая в Дубае туристка рассказала о сложностях с продлением гостиницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туристка из России Ксения рассказала РИА Новости, что после круиза 28 февраля сошла с лайнера в Дубае, чтобы вылететь в Москву, но до сих пор не может связаться с авиакомпанией, а продлевать гостиницу сейчас получается только с повышением цены.