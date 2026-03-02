Застрявшая в Дубае туристка рассказала о сложностях с продлением гостиницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туристка из России Ксения рассказала РИА Новости, что после круиза 28 февраля сошла с лайнера в Дубае, чтобы вылететь в Москву, но до сих пор не может связаться с авиакомпанией, а продлевать гостиницу сейчас получается только с повышением цены.
"Я сошла с лайнера по окончании круиза 28 февраля. Далее должна была лететь... в Москву. С авиаперевозчиком связаться не могу", - сказала собеседница агентства.
Туристка рассказала, что все эти дни в Дубае живет на свои средства. Как и когда получится попасть домой, она пока не знает.
"У меня должно быть продление (отеля – ред.) сегодня. Вот думаю, как продлиться хотя бы по тем деньгам, как было на 28 февраля. Нынешний букинг с повышением цены", - отметила Ксения.
США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
