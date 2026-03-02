https://ria.ru/20260302/dubaj-2077981883.html
Туристка из России рассказала об обстановке в Дубае
Туристка из России рассказала об обстановке в Дубае - РИА Новости, 02.03.2026
Туристка из России рассказала об обстановке в Дубае
Туристка Ольга из Воронежа рассказала РИА Новости, как отдыхающие в Дубае стараются сохранять спокойствие, несмотря на тревожную обстановку в городе на фоне... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:20:00+03:00
2026-03-02T18:20:00+03:00
2026-03-02T18:20:00+03:00
туризм
дубай
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077817135.html
https://ria.ru/20260302/dubay-2077808597.html
https://ria.ru/20260302/dubay-2077814070.html
дубай
ближний восток
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана, россия
Туризм, Дубай, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
Туристка из России рассказала об обстановке в Дубае
Туристка Ольга: отдыхающие в Дубае сохраняют спокойствие
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Туристка Ольга из Воронежа рассказала РИА Новости, как отдыхающие в Дубае стараются сохранять спокойствие, несмотря на тревожную обстановку в городе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Слышим взрывы, хлопки, но благодарны сотрудникам отеля за своевременное реагирование... Сегодня вообще даже кажется, какой-то намек на отдых мы почувствовали", - сказала россиянка.
Она добавила, что постояльцам разрешили выходить на пляж, но рекомендовали не уходить далеко за территорию гостиницы.
"Нам сначала говорили не выходить, не заходить ни в воду, ни на пляж, но это было буквально на час, на два, и потом всех стали пускать, и больше никаких ограничений у нас не было", - сказала туристка.
Ночью, по ее словам, по всему Дубаю
сработали экстренные оповещения о ракетной опасности. В это время были слышны звуки взрывов и хлопков.
"Когда сильно обстреливали, были оповещения всем на телефоны о ракетной опасности. Мы спускались в подвал отеля, где нам оказали своевременную быструю раздачу воды, тапочек, теплых полотенец, одеял, подушек, сэндвичей разного вида, фруктов. Я очень довольна тем, как среагировал отель: быстро, четко, без паники", - поделилась туристка.
В субботу генконсульство РФ
в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.