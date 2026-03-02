Туристка из России рассказала об обстановке в Дубае

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Туристка Ольга из Воронежа рассказала РИА Новости, как отдыхающие в Дубае стараются сохранять спокойствие, несмотря на тревожную обстановку в городе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

"Слышим взрывы, хлопки, но благодарны сотрудникам отеля за своевременное реагирование... Сегодня вообще даже кажется, какой-то намек на отдых мы почувствовали", - сказала россиянка.

Она добавила, что постояльцам разрешили выходить на пляж, но рекомендовали не уходить далеко за территорию гостиницы.

"Нам сначала говорили не выходить, не заходить ни в воду, ни на пляж, но это было буквально на час, на два, и потом всех стали пускать, и больше никаких ограничений у нас не было", - сказала туристка.

Ночью, по ее словам, по всему Дубаю сработали экстренные оповещения о ракетной опасности. В это время были слышны звуки взрывов и хлопков.

"Когда сильно обстреливали, были оповещения всем на телефоны о ракетной опасности. Мы спускались в подвал отеля, где нам оказали своевременную быструю раздачу воды, тапочек, теплых полотенец, одеял, подушек, сэндвичей разного вида, фруктов. Я очень довольна тем, как среагировал отель: быстро, четко, без паники", - поделилась туристка.

В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.