Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле - РИА Новости, 02.03.2026
11:25 02.03.2026
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
происшествия
барнаул
алтайский край
барнаул
алтайский край
происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле

В Барнауле автобус маршрута 109 столкнулся с грузовиком MAN с прицепом

Скорая помощь. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Барнауле, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
"Сегодня… на Змеиногорском тракте, в районе дома № 1, произошло ДТП - столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель, мужчина, управляя пассажирским автобусом ПАЗ… двигаясь по Змеиногорскому тракту, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП попал автобус городского маршрута №109, в салоне находились пассажиры.
"Пострадавшие есть, им оказывается медицинская помощь..." - добавили в МВД.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
