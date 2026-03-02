https://ria.ru/20260302/dtp-2077827080.html
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Барнауле, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по... РИА Новости, 02.03.2026
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
В Барнауле автобус маршрута 109 столкнулся с грузовиком MAN с прицепом
БАРНАУЛ, 2 мар – РИА Новости. Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Барнауле, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
"Сегодня… на Змеиногорском тракте, в районе дома № 1, произошло ДТП - столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель, мужчина, управляя пассажирским автобусом ПАЗ… двигаясь по Змеиногорскому тракту, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП попал автобус городского маршрута №109, в салоне находились пассажиры.
"Пострадавшие есть, им оказывается медицинская помощь..." - добавили в МВД.