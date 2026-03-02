https://ria.ru/20260302/drony-2078030337.html
Беспилотники атаковали иракскую авиабазу в провинции Салах-эд-Дин
Беспилотники атаковали иракскую авиабазу в провинции Салах-эд-Дин - РИА Новости, 02.03.2026
Беспилотники атаковали иракскую авиабазу в провинции Салах-эд-Дин
Беспилотники атаковали иракскую авиабазу "Балад" в провинции Салах-эд-Дин, где ранее размещались войска международной антитеррористической коалиции во главе с... РИА Новости, 02.03.2026
Беспилотники атаковали иракскую авиабазу в провинции Салах-эд-Дин
Al Jazeera: беспилотники атаковали иракскую авиабазу в провинции Салах-эд-Дин