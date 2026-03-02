https://ria.ru/20260302/drony-2077905848.html
У британской базы ВВС на Кипре перехватили два дрона
У британской базы ВВС на Кипре перехватили два дрона
Два дрона, направлявшиеся к британской базе ВВС Акротири, были перехвачены, сообщил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис. РИА Новости, 02.03.2026
