Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над двумя российскими областями
Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над двумя российскими областями
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 13.00 мск в понедельник сбили 15 украинских беспилотников над Белогородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:49:00+03:00
Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над двумя российскими областями
