Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/drony-2077872298.html
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2026
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" поразили склад украинских дронов в районе населённого пункта Усок в Сумской области. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:08:00+03:00
2026-03-02T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868100_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cea781f7253bae490d4085e274404f13.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение склада беспилотников в Сумской области. Видео Минобороны России
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" поразили склад украинских дронов в районе населённого пункта Усок в Сумской области.
2026-03-02T13:08
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868100_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e401ed942a651a67c33029feae7db533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области

ВС РФ "Геранями" поразили склад беспилотников в Сумской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" поразили склад украинских дронов в районе населённого пункта Усок в Сумской области.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения склада. На нём видно, как три российских дрона прилетают чётко в здание. С каждым попаданием обломки склада разлетаются на высоту в несколько раз больше самого здания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала