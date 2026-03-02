https://ria.ru/20260302/drony-2077872298.html
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" поразили склад украинских дронов в районе населённого пункта Усок в Сумской области. РИА Новости, 02.03.2026
сумская область
2026
Уничтожение склада беспилотников в Сумской области. Видео Минобороны России
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" поразили склад украинских дронов в районе населённого пункта Усок в Сумской области.
ВС России поразили склад беспилотников в Сумской области
ВС РФ "Геранями" поразили склад беспилотников в Сумской области