Специальная военная операция на Украине
 
08:00 02.03.2026 (обновлено: 08:04 02.03.2026)
Охотники на батарейках. Какое оружие получила российская армия в зоне СВО
Специальная военная операция стала мощным триггером прогресса отечественной оборонной промышленности. ВПК приходится подстраиваться под сиюминутные нужды фронта РИА Новости, 02.03.2026
Андрей Коц
© РИА Новости / Мария МарикянОператор и корректировщик ведут БПЛА "Молния-2" к цели
Оператор и корректировщик ведут БПЛА Молния-2 к цели - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор и корректировщик ведут БПЛА "Молния-2" к цели
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Специальная военная операция стала мощным триггером прогресса отечественной оборонной промышленности. ВПК приходится подстраиваться под сиюминутные нужды фронта и корректировать производственные процессы буквально с колес. Учитывая, что обе стороны сегодня полагаются в основном на беспилотные средства разведки и поражения, наибольших успехов удалось добиться именно в этой области. О том, какие новые и модернизированные дроны российская армия получила за последние месяцы, — в материале РИА Новости.

Новый "Куб"

Один из главных показателей тактических дронов в зоне СВО — максимальная дальность. Одно дело бить по противнику непосредственно на "передке". Другое — атаковать тыловые коммуникации, обрезать логистику на локальных участках фронта, охотиться на артиллерию — в том числе реактивную. Помимо большого боевого радиуса, нужны еще и высокая скрытность от радиолокационных средств ВСУ, а также устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.
© Фото : Концерн "Калашников"Комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса "Куб-10МЭ"
Комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса КУБ-10МЭ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Концерн "Калашников"
Комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса "Куб-10МЭ"
В концерне "Калашников" утверждают, что решили три этих вопроса. "Куб-10МЭ" — первый российский дрон-камикадзе с дальностью полета свыше 100 километров. Его главная задача — нанесение высокоточных ударов по наземным целям в оперативной глубине обороны противника и в его тылу. Боевого радиуса хватает для эффективной охоты практически на все западные образцы артиллерии, стоящие на вооружении ВСУ.
Беспилотник отличается повышенной защитой от РЭБ и ПВО. Принципиальное отличие от предыдущих версий — оптико-электронная система наведения на движущиеся цели. Высота полета — от 80 до 1800 метров, крейсерская скорость — 120 километров в час. Догонит даже легковушку. А 11-килограммовой осколочно-фугасной боевой части более чем достаточно, чтобы ее уничтожить.
© РИА Новости / Пресс-служба Рособоронэкспорт | Перейти в медиабанкРоссийский дрон-камикадзе "Куб-2-2Э" от концерна "Калашников" на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби
Российский дрон-камикадзе Куб-2-2Э от концерна Калашников на стенде Рособоронэкспорта на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Рособоронэкспорт
Перейти в медиабанк
Российский дрон-камикадзе "Куб-2-2Э" от концерна "Калашников" на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби
Дальность в 100 километров позволит обвалить противнику всю прифронтовую логистику. Выбить ему пикапы, "буханки", "хаммеры" и вынудить передвигаться пешком, что значительно затруднит ВСУ снабжение передовых позиций. Если тяжелый "Ланцет" стоит приберечь для более "жирной" цели типа танка, то на объекты попроще хватит и осколочно-фугасной "головы" обновленного "Куба".

Дроны для Су-57

"Куб" запускается с катапульты с земли. Но армия получит и ударные дроны воздушного базирования — эксклюзивно для новейшего Су-57. Истребитель пятого поколения постепенно обрастает передовым оружием для ударов по наземным целям. Например, С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром". Первый — аналог БПЛА "Герань", летит по заранее заложенным координатам. "Монохром" же — более продвинутая версия беспилотника с функцией барражирования, автономного поиска и поражения целей по загруженной информации из базы данных. Грубо говоря, С-71М способен самостоятельно решать, что уничтожить, а что подождет.
© Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
У таких боеприпасов есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны. Самолет взлетает, выходит на боевой курс и сбрасывает дроны, которые, в свою очередь, активируют двигатели и направляются к цели. Пилоту не нужно входить в зону действия вражеской ПВО. Таким образом, тактическая авиация ВКС России становится фактически неуязвимой. Западный подход к воздушному бою — не стоит вступать с истребителем противника в "догфайт", если его можно расстрелять издалека.
Минус: "Ковер" и "Монохром" не помещаются во внутренние отсеки вооружения Су-57. Их подвешивают под крылья, что резко повышает заметность машины для радиолокационных средств нынешнего и вероятного противника. Впрочем, в боевых порядках ВКС могут одновременно находиться и истребители, и ударные самолеты. Надо лишь распределить между ними роли в воздушной операции.

Тактическая "мелюзга"

Помимо ударных БПЛА "крупного калибра", в армию поступают и новые небольшие дроны. В частности, разведывательные беспилотники "Сибирячок-5" — с февраля их направляют в спецподразделения. Разработаны частной компанией "Кулибин-клуб", входящей в "Народный фронт". Характеристик хватает для решения большинства тактических задач на локальных участках фронта: дальность — 17 километров, аккумулятор работает до 20 часов без подзарядки.
Школа беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В России появился учебник по беспилотникам для старшеклассников
27 февраля, 16:14
С января применяется FPV-дрон "Упырь-18" с 18-дюймовой рамой — разработка "Уралвагонзавода". В отличие от предшественников, способен нести даже противотанковую мину ТМ-62 массой в десять килограммов. Ее поражающей силы достаточно, чтобы уничтожить укрепленный блиндаж и любые типы бронетехники вплоть до танков — метким попаданием в крышу.
Кроме того, в конце декабря "Уралдронзавод" направил в зону специальной военной операции опытную партию из ста тяжелых беспилотников "Бердыш". В ходе испытаний провели более сотни вылетов — и ни одного сбоя или нештатной ситуации. Грузоподъемность — уже 20 килограммов, дальность — до 25 километров. БПЛА модульный — можно адаптировать под разные задачи без серьезных изменений конструкции.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния-2"
Боевая работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА "Молния-2"
Есть новинки и в арсенале ударных дронов самолетного типа. В том числе — "Молния-2" компании "Атлант Аэро" из Таганрога. Это дальнейшее развитие оригинальной "Молнии". От предшественника "птица" унаследовала компоновку и высокую надежность, а по характеристикам значительно его превзошла. Размах крыла — около полутора метров, боевая нагрузка — до шести килограммов, дальность — до 60 километров. Причем на испытаниях при попутном ветре дрон долетал и до 80 километров. Скорость — около 80 километров в час, время автономной работы — порядка пяти минут.
Арсенал дронов тактического уровня растет и множится. Новые БПЛА критически необходимы на поле боя: Россия уже достигла превосходства по их количеству, но всегда есть куда стремиться. FPV-дроны дают до 50 процентов потерь противника. Так, отряды войск беспилотных систем "Рубикон" уничтожили более 13 тысяч единиц техники. Модернизация повышает эффективность "птиц" в РЭБ-среде, разведке и ударах, делая дроны доминирующим фактором на поле боя. Без них превосходство в маневренности и огневом поражении сегодня фактически недостижимо.
 
