https://ria.ru/20260302/dron-2077830303.html
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ
Беспилотник упал между зданиями в районе Al Hamra Village в эмирате Рас Эль Хайма, сообщили РИА Новости очевидцы событий. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:29:00+03:00
2026-03-02T11:29:00+03:00
2026-03-02T12:32:00+03:00
в мире
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077846136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6e261fb5d1f96e158e9a643c700418f.jpg
https://ria.ru/20260302/oae-2077814881.html
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077846136_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5ab57f218323b72de27b3ccb2391e72.jpg
Последствия ударов по эмирату Рас-эль-Хайма в ОАЭ
Последствия ударов по эмирату Рас-эль-Хайма в ОАЭ.
2026-03-02T11:29
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ
РИА Новости: очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ