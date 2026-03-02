Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 02.03.2026 (обновлено: 12:32 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/dron-2077830303.html
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ
Беспилотник упал между зданиями в районе Al Hamra Village в эмирате Рас Эль Хайма, сообщили РИА Новости очевидцы событий. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:29:00+03:00
2026-03-02T12:32:00+03:00
в мире
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077846136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6e261fb5d1f96e158e9a643c700418f.jpg
https://ria.ru/20260302/oae-2077814881.html
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ударов по эмирату Рас-эль-Хайма в ОАЭ
Последствия ударов по эмирату Рас-эль-Хайма в ОАЭ.
2026-03-02T11:29
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077846136_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5ab57f218323b72de27b3ccb2391e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ

РИА Новости: очевидцы сообщили о падении дрона в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Беспилотник упал между зданиями в районе Al Hamra Village в эмирате Рас Эль Хайма, сообщили РИА Новости очевидцы событий.
Соответствующие видео также появились в соцсетях.
В эмирате находится завод по опреснению воды, фризона и аэропорт.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
Вчера, 10:47
 
В миреРас-эль-Хайма (эмират)ОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала