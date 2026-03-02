Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. Оператор FPV-дрона перехватчика 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" протаранил и уничтожил своим беспилотником тяжелый коптер-бомбардировщик ВСУ "Баба-Яга", после чего сумел вернуть и сохранить свой дрон-перехватчик, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным Моряк.

"После тарана "Бабы-Яги" дроном, так получилось на нее зайти, что "Баба-Яга" упала, а дрон получилось даже вернуть. Вот это необычно. Так обычно не бывает", - сообщил РИА Новости офицер "Днепра" с позывным Моряк.