https://ria.ru/20260302/dron-2077791108.html
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Оператор FPV-дрона перехватчика 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" протаранил и уничтожил своим беспилотником тяжелый коптер-бомбардировщик ВСУ... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:04:00+03:00
2026-03-02T09:04:00+03:00
2026-03-02T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077789859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4563cd6e0ae042f4a70d9dee1907af1a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077789859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61d5f63d34a98b84e4db68c00e259dfb.jpg
Оператор FPV-дрона перехватчика об уничтожении "Бабы-Яги"
Оператор FPV-дрона протаранил и уничтожил тяжелый коптер-бомбардировщик ВСУ "Баба-Яга", после чего сумел вернуть и сохранить свой беспилотник.
2026-03-02T09:04
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Оператор FPV-дрона "Днепра" протаранил и уничтожил дрон ВСУ "Баба-Яга"
ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. Оператор FPV-дрона перехватчика 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" протаранил и уничтожил своим беспилотником тяжелый коптер-бомбардировщик ВСУ "Баба-Яга", после чего сумел вернуть и сохранить свой дрон-перехватчик, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным Моряк.
"После тарана "Бабы-Яги" дроном, так получилось на нее зайти, что "Баба-Яга" упала, а дрон получилось даже вернуть. Вот это необычно. Так обычно не бывает", - сообщил РИА Новости офицер "Днепра" с позывным Моряк.
В беседе с корреспондентом РИА Новости боец пояснил, что, как правило, при воздушном таране гибнут оба БПЛА - и вражеский коптер, и дрон-перехватчик. Однако, в данном случае оператору российского дрона-перехватчика удалось и сбить БПЛА противника, и сохранить свой беспилотник.