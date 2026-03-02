Рейтинг@Mail.ru
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 02.03.2026
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Российский FPV-дрон протаранил и уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. Оператор FPV-дрона перехватчика 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" протаранил и уничтожил своим беспилотником тяжелый коптер-бомбардировщик ВСУ "Баба-Яга", после чего сумел вернуть и сохранить свой дрон-перехватчик, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным Моряк.
"После тарана "Бабы-Яги" дроном, так получилось на нее зайти, что "Баба-Яга" упала, а дрон получилось даже вернуть. Вот это необычно. Так обычно не бывает", - сообщил РИА Новости офицер "Днепра" с позывным Моряк.
В беседе с корреспондентом РИА Новости боец пояснил, что, как правило, при воздушном таране гибнут оба БПЛА - и вражеский коптер, и дрон-перехватчик. Однако, в данном случае оператору российского дрона-перехватчика удалось и сбить БПЛА противника, и сохранить свой беспилотник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
