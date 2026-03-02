Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 100 рублей к концу года - РИА Новости, 02.03.2026
16:04 02.03.2026
Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 100 рублей к концу года
Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 100 рублей к концу года - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 100 рублей к концу года
Доллар будет стоить 100 рублей к концу года, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, сообщил "Газете.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал"... РИА Новости, 02.03.2026
экономика
украина
александр бахтин (экономист)
украина
экономика, украина, александр бахтин (экономист)
Экономика, Украина, Александр Бахтин (экономист)
Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 100 рублей к концу года

Бахтин: доллар будет 100 руб к концу года, если бюджетное правило ужесточат

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Доллар будет стоить 100 рублей к концу года, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, сообщил "Газете.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
"Доллар вполне может выйти к 100 рублям и даже немного выше к концу текущего года. Это не базовый сценарий, но такое возможно, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения цены нефти опущена сразу до 40-45 долларов", - сказал Бахтин.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Аналитики рассказали, чего ждут от курса доллара
1 марта, 08:50
По его словам, помешать воплощению сценария существенного ослабления рубля до конца года могли бы более аккуратные меры финансовых властей, например, снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов.
Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: при нем цена отсечения установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals. Если стоимость российской нефти превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже - то валюта продается.
По словам инвестстратега, геополитика может сыграть двояко: сначала, в случае реализации мирного сценария на Украине, рублевые активы могут подрасти, но более дальние перспективы для рубля менее однозначные.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше ста долларов за баррель
28 февраля, 22:21
 
