Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 100 рублей к концу года

По его словам, помешать воплощению сценария существенного ослабления рубля до конца года могли бы более аккуратные меры финансовых властей, например, снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов.

Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: при нем цена отсечения установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals. Если стоимость российской нефти превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже - то валюта продается.