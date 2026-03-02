Долина получила бурные овации на концерте в Москве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина получила бурные овации от зала после исполнения песни "Нежность" на концерте в Москве, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
Долина выступила на концерте к 90-летию Людмилы Гурченко, который прошел в концертном зале "Москва" в понедельник.
"Настоящие овации!" - сказал собеседник агентства, комментируя реакцию публики во время выступления Долиной.
Гурченко – народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Была награждена орденами Трудового Красного Знамени (1981), "За заслуги перед Отечеством" IV (2000), III (2005) и II (2010) степеней. Гурченко была отмечена призами международного кинофестиваля в Маниле (Филиппины, 1982), XVI Всесоюзного кинофестиваля (1983), МКФ комедийных фильмов в Габрово (Болгария, 1985), а также призом "За выдающийся вклад в профессию" кинофестиваля "Созвездие" (1992).
