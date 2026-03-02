Рейтинг@Mail.ru
22:40 02.03.2026
Долина получила бурные овации на концерте в Москве
Народная артистка РФ Лариса Долина получила бурные овации от зала после исполнения песни "Нежность" на концерте в Москве, сообщил РИА Новости ее представитель... РИА Новости, 02.03.2026
россия, москва, лариса долина, сергей пудовкин
Россия, Москва, Лариса Долина, Сергей Пудовкин
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина получила бурные овации от зала после исполнения песни "Нежность" на концерте в Москве, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
Долина выступила на концерте к 90-летию Людмилы Гурченко, который прошел в концертном зале "Москва" в понедельник.
На кадрах, которые Пудовкин предоставил РИА Новости, видно, как после исполнения композиции зал одарил Долину бурными аплодисментами, некоторые зрители кричали "Браво!"
"Настоящие овации!" - сказал собеседник агентства, комментируя реакцию публики во время выступления Долиной.
Гурченко – народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Была награждена орденами Трудового Красного Знамени (1981), "За заслуги перед Отечеством" IV (2000), III (2005) и II (2010) степеней. Гурченко была отмечена призами международного кинофестиваля в Маниле (Филиппины, 1982), XVI Всесоюзного кинофестиваля (1983), МКФ комедийных фильмов в Габрово (Болгария, 1985), а также призом "За выдающийся вклад в профессию" кинофестиваля "Созвездие" (1992).
