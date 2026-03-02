Рейтинг@Mail.ru
Долина работает каждый день с удовольствием, рассказал ее представитель - РИА Новости, 02.03.2026
20:08 02.03.2026
Долина работает каждый день с удовольствием, рассказал ее представитель
Народная артистка РФ Лариса Долина работает каждый день и с удовольствием, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин. РИА Новости, 02.03.2026
Долина работает каждый день с удовольствием, рассказал ее представитель

Пудовкин: Долина работает каждый день и с удовольствием

Лариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина работает каждый день и с удовольствием, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
"Что касается конкретных планов и выступлений - Лариса Александровна работает каждый день, много и с удовольствием", - сказал собеседник агентства.
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы
19 февраля, 15:35
19 февраля, 15:35
По словам Пудовкина, на концерте памяти Людмилы Гурченко в концертном зале "Москва" певица исполнит песни "Ах, мой сынок" и "Нежность", а на концерте к празднику 8 Марта - композиции "Каждый день с тобой", "Я буду любить тебя".
"А завтра у нее выступление на торжественном вечере в Санкт-Петербурге", - добавил он.
Ранее РИА Новости выяснило, что количество выступлений Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза, певица выйдет на сцену более 20 раз за полгода.
Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в баре в Москве
22 февраля, 04:18
22 февраля, 04:18
 
