В Дохе прогремели несколько взрывов
2026-03-02

Несколько взрывов раздались в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
2026-03-02T08:15:00+03:00
