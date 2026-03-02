Туриста, выжившего в Пермском крае, нашли добровольцы

Волонтер рассказал, что помогал искать туристов со своими друзьями. "Нас четверо друзей, мы и сами иногда выбираемся на природу и всегда стараемся помогать в поисках пропавших. Это мы вчетвером нашли пропавших на Кваркуше", - рассказал Брусенцев.

По его словам, замерзающего туриста нашли в самодельной землянке, укрытой тентом. "Он был очень замерзшим, руки, ноги. Сознание было спутанное, он говорил что-то, но очень путанно. Он находился в этой землянке 9 дней. Они попали в непогоду в первый же день своего похода 20 февраля и все это время ждали помощи", - рассказал волонтер.