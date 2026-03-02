https://ria.ru/20260302/dobrovoltsy-2077919323.html
Туриста, выжившего в Пермском крае, нашли добровольцы
Туриста, выжившего в Пермском крае, нашли добровольцы - РИА Новости, 02.03.2026
Туриста, выжившего в Пермском крае, нашли добровольцы
Выжившего в Пермском крае уфимского туриста первыми обнаружили добровольцы: мужчина замерзал в землянке и ждал помощи девять дней, его сознание было спутанным,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:23:00+03:00
2026-03-02T15:23:00+03:00
2026-03-02T15:23:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678479_0:1:1679:945_1920x0_80_0_0_6696ef5957124a2c39f3af74ad9a15cb.jpg
https://ria.ru/20260301/turisty-2077667039.html
пермский край
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678479_123:0:1383:945_1920x0_80_0_0_5e4a5d9985c5f8b2b748b7282fd96ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Туриста, выжившего в Пермском крае, нашли добровольцы
Выжившего в Пермском крае уфимского туриста нашли добровольцы
УФА, 2 мар – РИА Новости. Выжившего в Пермском крае уфимского туриста первыми обнаружили добровольцы: мужчина замерзал в землянке и ждал помощи девять дней, его сознание было спутанным, рассказал РИА Новости волонтер из Перми Сергей Брусенцев.
Волонтер рассказал, что помогал искать туристов со своими друзьями. "Нас четверо друзей, мы и сами иногда выбираемся на природу и всегда стараемся помогать в поисках пропавших. Это мы вчетвером нашли пропавших на Кваркуше", - рассказал Брусенцев.
По его словам, замерзающего туриста нашли в самодельной землянке, укрытой тентом. "Он был очень замерзшим, руки, ноги. Сознание было спутанное, он говорил что-то, но очень путанно. Он находился в этой землянке 9 дней. Они попали в непогоду в первый же день своего похода 20 февраля и все это время ждали помощи", - рассказал волонтер.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
. По данным СК РФ
, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. В воскресенье 1 марта были найдены 4 тела, 1 мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.
По информации краевого минздрава, единственный выживший турист эвакуирован из больницы города Березники
в Пермскую краевую клинику.