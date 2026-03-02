https://ria.ru/20260302/dnepr-2077849039.html
ВСУ потеряли 60 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли 60 военных в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ потеряли 60 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
2026
ВСУ потеряли 60 военных в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли 60 военных в зоне ответственности "Днепра" за сутки