Рейтинг@Mail.ru
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dmitriev-2077919481.html
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 02.03.2026
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:23:00+03:00
2026-03-02T15:23:00+03:00
в мире
европа
россия
ближний восток
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
goldman sachs group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4a8ee9cfef5ec465ce06adfd45dcebc.jpg
https://ria.ru/20260302/rossiya-2077916294.html
https://ria.ru/20260302/evrosoyuz-2077915541.html
европа
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6861e24f1e48aae94f514dcbc5f0dbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, ближний восток, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, goldman sachs group
В мире, Европа, Россия, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Goldman Sachs Group
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев

Дмитриев: Европе нужна Россия, чтобы выжить из-за кризиса на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и после отказа от российского газа Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.
"Стратегическая ошибка ЕС, заключавшаяся в отказе от дешевого и надежного российского газа, обернулась против него. Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
Вчера, 15:12
Такой комментарий Дмитриев дал к статье агентства Блумберг о прогнозе роста цен на газ в Европе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group, который приводит агентство, стоимость природного газа в Европе может подскочить на 130% в случае приостановки поставок через Ормузский пролив на месяц.
Аналитики также допустили, что остановка транзита более чем на два месяца может привести к росту европейской стоимости природного газа выше 100 евро за МВт.ч (более 1200 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу евро к доллару).
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем резко ускорили рост - до 32%, превышая 515 долларов за тысячу кубометров, или 42,4 евро за МВт.ч. Резкий скачок цен на газ наблюдается после эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - важный маршрут поставок сжиженного природного газа.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ЕС не против расширения военно-морской миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Вчера, 15:09
 
В миреЕвропаРоссияБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзGoldman Sachs Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала