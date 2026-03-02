Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и после отказа от российского газа Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.

"Стратегическая ошибка ЕС , заключавшаяся в отказе от дешевого и надежного российского газа, обернулась против него. Европе вновь понадобится Россия , чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X

Такой комментарий Дмитриев дал к статье агентства Блумберг о прогнозе роста цен на газ в Европе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Аналитики также допустили, что остановка транзита более чем на два месяца может привести к росту европейской стоимости природного газа выше 100 евро за МВт.ч (более 1200 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу евро к доллару).