Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и после отказа от российского газа Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.
Такой комментарий Дмитриев дал к статье агентства Блумберг о прогнозе роста цен на газ в Европе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group, который приводит агентство, стоимость природного газа в Европе может подскочить на 130% в случае приостановки поставок через Ормузский пролив на месяц.
Аналитики также допустили, что остановка транзита более чем на два месяца может привести к росту европейской стоимости природного газа выше 100 евро за МВт.ч (более 1200 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу евро к доллару).
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем резко ускорили рост - до 32%, превышая 515 долларов за тысячу кубометров, или 42,4 евро за МВт.ч. Резкий скачок цен на газ наблюдается после эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - важный маршрут поставок сжиженного природного газа.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
