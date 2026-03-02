На Западе сделали резкое заявление из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X назвал удары по Ирану огромной ошибкой США.
"Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм", — говорится в публикации.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
