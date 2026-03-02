Рейтинг@Mail.ru
В России перекрыли каналы, используемые Киевом для вовлечения в диверсии - РИА Новости, 02.03.2026
09:50 02.03.2026 (обновлено: 11:16 02.03.2026)
В России перекрыли каналы, используемые Киевом для вовлечения в диверсии
В России перекрыли каналы, используемые Киевом для вовлечения в диверсии
С сентября перекрыты около 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и дистанционного мошенничества, сообщает ЦОС... РИА Новости, 02.03.2026
Видео ФСБ России о пресечении нелегальных каналов связи
Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ. Их использовали для вовлечения граждан в террористическую деятельность, мошенничества и других преступлений. Изъяли 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт, задержали более 200 человек.
В России перекрыли каналы, используемые Киевом для вовлечения в диверсии

ФСБ: в РФ перекрыли сотню каналов Киева для вовлечения россиян в диверсии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. С сентября перекрыты около 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и дистанционного мошенничества, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России и СК России с 1 сентября 2025 года вскрыто и пресечено функционирование свыше 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность и её координацию, а также массового распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества и совершения иных преступлений", - говорится в сообщении.
Путин прокомментировал попытки диверсий в отношении России
РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
