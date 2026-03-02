https://ria.ru/20260302/diversii-2077798878.html
В России перекрыли каналы, используемые Киевом для вовлечения в диверсии
С сентября перекрыты около 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и дистанционного мошенничества, сообщает ЦОС... РИА Новости, 02.03.2026
россия
украина
Видео ФСБ России о пресечении нелегальных каналов связи
Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ. Их использовали для вовлечения граждан в террористическую деятельность, мошенничества и других преступлений. Изъяли 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт, задержали более 200 человек.
