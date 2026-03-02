https://ria.ru/20260302/dietolog-2077873373.html
Нутрициолог рассказала, в каком случае кола может принести пользу
Нутрициолог рассказала, в каком случае кола может принести пользу - РИА Новости, 02.03.2026
Нутрициолог рассказала, в каком случае кола может принести пользу
Кола вредна тем, кто пьет ее вместо воды, однако при отравлении и сильной усталости может принести пользу, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог...
общество
общество
Нутрициолог рассказала, в каком случае кола может принести пользу
Диетолог Кованова: кола может помочь при отравлении и сильной усталости
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Кола вредна тем, кто пьет ее вместо воды, однако при отравлении и сильной усталости может принести пользу, сообщила в беседе с aif.ru
диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
"Кола может помочь как экстренное средство при отравлениях, но это кратковременный эффект. Также помогает при резком падании сахара, сильной усталости и во время сильной нагрузки. Спортсмены используют ее на марафонах, так как это дает временный подъем энергии. Но пить от нее через время захочется сильнее, поэтому это крайний вариант, если под рукой нет электролитов и углеводов", - пояснила эксперт.
По словам нутрициолога, в день желательно выпивать не более 200 миллилитров колы.