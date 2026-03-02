Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026

Армии Израиля поручили подготовиться к непрерывным наступательным действиям
04:46 02.03.2026
Армии Израиля поручили подготовиться к непрерывным наступательным действиям
Армии Израиля поручили подготовиться к непрерывным наступательным действиям
Глава генштаба израильской армии Эяль Замир после пуска снарядов из Ливана поручил подготовиться к непрерывным наступательным и оборонительным действиям,... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
израиль
ливан
сша
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
сша
в мире, израиль, ливан, сша, армия обороны израиля (цахал), хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армии Израиля поручили подготовиться к непрерывным наступательным действиям

ЦАХАЛ поручили подготовиться к непрерывным наступательным действиям

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава генштаба израильской армии Эяль Замир после пуска снарядов из Ливана поручил подготовиться к непрерывным наступательным и оборонительным действиям, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Глава Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, после обстрела из Ливана провел оценку ситуации совместно с Генеральным штабом ЦАХАЛ. Начальник Генерального штаба утвердил планы дальнейших операций и распорядился провести подготовку к непрерывным наступательным и оборонительным действиям", - говорится в сообщении армии.
Глава генштаба заявил, что движение "Хезболлах" "начало кампанию против Израиля за одну ночь и несет полную ответственность за любую эскалацию".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Боевая авиация нанесла удары на юге Ливана
В мире, Израиль, Ливан, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
