В Новгородской области проверяют данные о передаче ребенка чужому человеку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Проводится проверка по факту возможного нарушения прав трехлетней девочки, которую отдали в Новгородской области под опеку после смерти матери не прабабушке, а чужому человеку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Как уверяет женщина в соцсетях, органы опеки города Сольцы уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник. Впоследствии, по словам прабабушки, именно он и установил опеку над ребенком.