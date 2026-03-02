Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области проверяют данные о передаче ребенка чужому человеку - РИА Новости, 02.03.2026
22:38 02.03.2026 (обновлено: 23:33 02.03.2026)
В Новгородской области проверяют данные о передаче ребенка чужому человеку
В Новгородской области проверяют данные о передаче ребенка чужому человеку
Проводится проверка по факту возможного нарушения прав трехлетней девочки, которую отдали в Новгородской области под опеку после смерти матери не прабабушке, а... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:38:00+03:00
2026-03-02T23:33:00+03:00
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Проводится проверка по факту возможного нарушения прав трехлетней девочки, которую отдали в Новгородской области под опеку после смерти матери не прабабушке, а чужому человеку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Предварительно установлено, что в январе в городе Сольцы Новгородской области погибла женщина, в результате чего ее дочь 2023 года рождения осталась без попечения родителей. Прабабушка ребенка, проживающая в Вологде, обратилась в органы опеки и попечительства с заявлением о передаче ей ребенка под попечительство. Однако когда она получила заключение о возможности быть законным представителем, ей сообщили, что соответствующее решение в отношении девочки уже принято в пользу иного лица.
Как уверяет женщина в соцсетях, органы опеки города Сольцы уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник. Впоследствии, по словам прабабушки, именно он и установил опеку над ребенком.
"По поручению руководителя регионального СК Николая Николаевича Супруна организована процессуальная проверка по факту возможного нарушения прав малолетней девочки", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала