Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась,... РИА Новости, 02.03.2026
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов
Ульянов: дестабилизация Ближнего Востока уже началась, это крайне прискорбно