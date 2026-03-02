Рейтинг@Mail.ru
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
00:48 02.03.2026 (обновлено: 00:50 02.03.2026)
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась,... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
ближний восток
сша
михаил ульянов (дипломат)
али хаменеи
владимир путин
иран
ближний восток
сша
в мире, иран, ближний восток, сша, михаил ульянов (дипломат), али хаменеи, владимир путин
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Михаил Ульянов (дипломат), Али Хаменеи, Владимир Путин
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов

Ульянов: дестабилизация Ближнего Востока уже началась, это крайне прискорбно

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась, что крайне прискорбно.
"Дестабилизация Ближнего Востока в результате агрессии против Ирана уже началась. Это крайне прискорбно", - написал Ульянов в соцсети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США в результате ударов по Ирану поразили сотни целей, заявил Трамп
00:19
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
00:34
 
В миреИранБлижний ВостокСШАМихаил Ульянов (дипломат)Али ХаменеиВладимир Путин
 
 
