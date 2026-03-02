Психиатр назвал первые признаки депрессии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины - часто это первые признаки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы, заявил интернет-изданию " Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины - часто это первые признаки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы, заявил интернет-изданию " Лента.ру " психиатр клиники ментального здоровья "Аксона" Евгений Дикарев.

Дикарев объяснил, что мозг, если перегружен из-за тревоги, не может полноценно переключиться на режим отдыха. Это приводит к физическому истощению и, как следствие, развитию полноценного тревожно-депрессивного расстройства, отметил специалист.

Он добавил, что о депрессии может говорить и постоянная сонливость. Если человек спит по 12-14 часов в сутки и встает совершенно разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. В этом случае сон не потребность, а форма избегания непереносимой реальности и чувства собственной несостоятельности, уточнил доктор.