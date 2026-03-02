https://ria.ru/20260302/depressiya-2078023018.html
Психиатр назвал первые признаки депрессии
Психиатр назвал первые признаки депрессии
Психиатр назвал первые признаки депрессии
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины - часто это первые признаки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы, заявил интернет-изданию "Лента.ру
" психиатр клиники ментального здоровья "Аксона" Евгений Дикарев.
"Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины - часто это первые звонки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы", - пишет издание со ссылкой на Дикарева.
Дикарев объяснил, что мозг, если перегружен из-за тревоги, не может полноценно переключиться на режим отдыха. Это приводит к физическому истощению и, как следствие, развитию полноценного тревожно-депрессивного расстройства, отметил специалист.
Он добавил, что о депрессии может говорить и постоянная сонливость. Если человек спит по 12-14 часов в сутки и встает совершенно разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. В этом случае сон не потребность, а форма избегания непереносимой реальности и чувства собственной несостоятельности, уточнил доктор.
Психиатр отметил, что стресс, тоска и тревога влияют также влияют на аппетит. По его словам, признаками депрессии могут быть как необъяснимая потеря веса, так и набор лишних килограммов.