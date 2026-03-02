Рейтинг@Mail.ru
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 02.03.2026
08:00 02.03.2026
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 02.03.2026
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
Торговый дефицит — 901,5 миллиарда долларов. Виной тому — рост импорта, несмотря на пошлины Трампа, которые должны были защитить американский бизнес. Пострадали РИА Новости, 02.03.2026
сша
китай
тайвань
росдорбанк
госдолг сша
импорт
экспорт
торговый дефицит
сша, китай, тайвань, росдорбанк, госдолг сша, импорт, экспорт, торговый дефицит, торговые пошлины
США, Китай, Тайвань, РосДорБанк, госдолг США, Импорт, Экспорт, торговый дефицит, торговые пошлины
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой

CША столкнулись с высоким торговым дефицитом из-за пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговый дефицит — 901,5 миллиарда долларов. Виной тому — рост импорта, несмотря на пошлины Трампа, которые должны были защитить американский бизнес. Пострадали все ключевые отрасли. Как это скажется на экономике США — в материале РИА Новости.

Торговая политика

Показатель хуже прошлогоднего на 2,1 миллиарда. Почти рекордный: лишь в 2022-м было больше: 923,7 миллиарда.
Дефицит с ЕС — 218,8 миллиарда, с КНР — 202,1, с Тайванем — 146,8, с Мексикой — 196,9.
Политика Трампа вроде бы направлена на снижение зависимости от импорта. Однако пошлины желаемого результата не принесли. Все получилось ровно наоборот, констатирует Bloomberg.
«

"Пошлины сокращают импорт конкретных категорий товаров, но одновременно повышают себестоимость для американских компаний, провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров, усиливают инфляционные риски", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".

Итог парадоксальный: может сократиться двусторонний дефицит с конкретным государством, но не общий. Производственные цепочки просто перестраиваются таким образом, что импорт идет через третьи страны, поясняет аналитик.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МВФ назвал импортные пошлины США негативным шоком для экономики
26 февраля, 02:02

Кто пострадал

Экономисты предупреждали: за пошлины Трампа заплатят в основном американские потребители и компании, а не иностранные государства. Так и оказалось.
Особенно пострадали отрасли с глубокой интеграцией в глобальные цепочки: машиностроение, автопром, электроника, промышленное оборудование. В целом — все сектора с высокой зависимостью от импортного сырья и комплектующих, стоимость которого из-за пошлин существенно возросла.
Наибольший вклад в торговый дефицит внесли производители компьютеров с автопромом: потратили на импорт почти на 145 миллиардов долларов больше, чем в 2024 -м.
И фармацевтика: большая часть препаратов и добавок поступает из Индии и Китая.
«

"Разница между экспортом и импортом в фармацевтике за первые 11 месяцев 2025-го — 161,7 миллиарда долларов. В компьютерной отрасли — 151 миллиард. В совокупности эти два сегмента (без учета компьютерных аксессуаров) добавили 312 миллиардов к дефициту — 27,4 процента", — говорит Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета.

Пострадало и сельское хозяйство, по которому ударили ответные меры Пекина.
"Для сельскохозяйственного экспорта США (соя, кукуруза, мясо) тарифные войны с Китаем и другими странами означали потерю доли рынка и волатильность цен, в то время как для промышленности это неизбежный рост издержек", — уточняет Веретенникова.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Китай предупредил США об ответе на новые импортные пошлины
24 февраля, 14:07

Опережающий импорт

Ситуацию осложнило то, что в ожидании все новых пошлин Трампа американские компании форсировали импорт, стремясь запастись впрок.
Бизнес ускоренно затаривал склады в апреле 2025-го, что сильно раздуло дефицит в тот момент. При этом экспорт рос медленнее из-за ответных мер, поясняет Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.
«

"Отсутствие прогнозируемой логики в действиях властей, которые то вводят пошлины, то их отменяют, то пересматривают ставки в угоду политической конъюнктуре, дезориентирует торговых партнеров США. В результате логистика пытается приспособиться под невозможное, вызывая просадки и локальные дефициты, искажая ценообразование", — подчеркивает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В ЕК заявили, что ожидают от США соблюдения обязательств по пошлинам
22 февраля, 17:57

Экономический эффект

Умеренный торговый дефицит, разумеется, сильно не навредит стране — эмитенту мировой резервной валюты.
Покупая больше, чем продавая, США получают встречный приток инвестиций в долларовые активы — облигации, акции и недвижимость. Доллары, потраченные на заграничные товары, частично возвращаются в американскую экономику через государственные ценные бумаги, отмечает Кристина Бакнина, член ассоциации финансового рынка ACI Russia.
Как поясняет Ольга Веретенникова, в краткосрочном плане это поддерживает доллар, позволяет финансировать дефицит без срыва в кризис, сохраняет низкую стоимость заимствований (относительно спроса на долларовые активы).
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США
17 февраля, 08:00
Тем не менее, как только доверие к доллару слабеет, возникают риски: иностранные инвесторы требуют более высокую доходность, особенно когда долговая нагрузка и бюджетный дефицит растут одновременно с торговым.
Вообще, хронический дефицит США во внешней торговле (который наблюдается многие десятилетия) — это следствие глубоких дисбалансов в экономике. Возникает цепная реакция проблем. Во-первых — угроза производству и занятости. Дешевый импорт вынуждает закрывать местные заводы и сокращать рабочие места — особенно в обрабатывающей промышленности.
Вдобавок растет риск "импортированной" инфляции. В итоге потребители платят больше за электронику, одежду и автомобили. Парадокс в том, что и высокие пошлины, призванные защитить рынок, тоже разгоняют инфляцию.
Наконец, торговый дефицит тесно связан с бюджетным — это так называемый двойной дефицит. Чтобы залатать дыры, приходится увеличивать госдолг, который и так уже превысил 36 триллионов долларов. А с учетом того, что одно его обслуживание обходится почти в 1,2 триллиона в год, возникает вполне реальный риск долгового кризиса.
 
США Китай Тайвань РосДорБанк госдолг США Импорт Экспорт торговый дефицит торговые пошлины
 
 
