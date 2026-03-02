https://ria.ru/20260302/defitsit-2077268148.html
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 02.03.2026
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
Торговый дефицит — 901,5 миллиарда долларов. Виной тому — рост импорта, несмотря на пошлины Трампа, которые должны были защитить американский бизнес. Пострадали РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:00:00+03:00
2026-03-02T08:00:00+03:00
2026-03-02T08:05:00+03:00
сша
китай
тайвань
росдорбанк
госдолг сша
импорт
экспорт
торговый дефицит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260226/mvf-2076777026.html
https://ria.ru/20260224/kitay-2076399868.html
https://ria.ru/20260222/ek-2076106303.html
https://ria.ru/20260217/gosdolg-2074746881.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, тайвань, росдорбанк, госдолг сша, импорт, экспорт, торговый дефицит, торговые пошлины
США, Китай, Тайвань, РосДорБанк, госдолг США, Импорт, Экспорт, торговый дефицит, торговые пошлины
"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой
CША столкнулись с высоким торговым дефицитом из-за пошлин Трампа
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговый дефицит — 901,5 миллиарда долларов. Виной тому — рост импорта, несмотря на пошлины Трампа, которые должны были защитить американский бизнес. Пострадали все ключевые отрасли. Как это скажется на экономике США — в материале РИА Новости.
Показатель хуже прошлогоднего на 2,1 миллиарда. Почти рекордный: лишь в 2022-м было больше: 923,7 миллиарда.
Дефицит с ЕС — 218,8 миллиарда, с КНР — 202,1, с Тайванем — 146,8, с Мексикой — 196,9.
Политика Трампа вроде бы направлена на снижение зависимости от импорта. Однако пошлины желаемого результата не принесли. Все получилось ровно наоборот, констатирует Bloomberg
.
«
"Пошлины сокращают импорт конкретных категорий товаров, но одновременно повышают себестоимость для американских компаний, провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров, усиливают инфляционные риски", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
Итог парадоксальный: может сократиться двусторонний дефицит с конкретным государством, но не общий. Производственные цепочки просто перестраиваются таким образом, что импорт идет через третьи страны, поясняет аналитик.
Экономисты предупреждали: за пошлины Трампа заплатят в основном американские потребители и компании, а не иностранные государства. Так и оказалось.
Особенно пострадали отрасли с глубокой интеграцией в глобальные цепочки: машиностроение, автопром, электроника, промышленное оборудование. В целом — все сектора с высокой зависимостью от импортного сырья и комплектующих, стоимость которого из-за пошлин существенно возросла.
Наибольший вклад в торговый дефицит внесли производители компьютеров с автопромом: потратили на импорт почти на 145 миллиардов долларов больше, чем в 2024 -м.
И фармацевтика: большая часть препаратов и добавок поступает из Индии и Китая.
«
"Разница между экспортом и импортом в фармацевтике за первые 11 месяцев 2025-го — 161,7 миллиарда долларов. В компьютерной отрасли — 151 миллиард. В совокупности эти два сегмента (без учета компьютерных аксессуаров) добавили 312 миллиардов к дефициту — 27,4 процента", — говорит Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета.
Пострадало и сельское хозяйство, по которому ударили ответные меры Пекина.
"Для сельскохозяйственного экспорта США (соя, кукуруза, мясо) тарифные войны с Китаем и другими странами означали потерю доли рынка и волатильность цен, в то время как для промышленности это неизбежный рост издержек", — уточняет Веретенникова.
Ситуацию осложнило то, что в ожидании все новых пошлин Трампа американские компании форсировали импорт, стремясь запастись впрок.
Бизнес ускоренно затаривал склады в апреле 2025-го, что сильно раздуло дефицит в тот момент. При этом экспорт рос медленнее из-за ответных мер, поясняет Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.
«
"Отсутствие прогнозируемой логики в действиях властей, которые то вводят пошлины, то их отменяют, то пересматривают ставки в угоду политической конъюнктуре, дезориентирует торговых партнеров США. В результате логистика пытается приспособиться под невозможное, вызывая просадки и локальные дефициты, искажая ценообразование", — подчеркивает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".
Умеренный торговый дефицит, разумеется, сильно не навредит стране — эмитенту мировой резервной валюты.
Покупая больше, чем продавая, США получают встречный приток инвестиций в долларовые активы — облигации, акции и недвижимость. Доллары, потраченные на заграничные товары, частично возвращаются в американскую экономику через государственные ценные бумаги, отмечает Кристина Бакнина, член ассоциации финансового рынка ACI Russia.
Как поясняет Ольга Веретенникова, в краткосрочном плане это поддерживает доллар, позволяет финансировать дефицит без срыва в кризис, сохраняет низкую стоимость заимствований (относительно спроса на долларовые активы).
Тем не менее, как только доверие к доллару слабеет, возникают риски: иностранные инвесторы требуют более высокую доходность, особенно когда долговая нагрузка и бюджетный дефицит растут одновременно с торговым.
Вообще, хронический дефицит США во внешней торговле (который наблюдается многие десятилетия) — это следствие глубоких дисбалансов в экономике. Возникает цепная реакция проблем. Во-первых — угроза производству и занятости. Дешевый импорт вынуждает закрывать местные заводы и сокращать рабочие места — особенно в обрабатывающей промышленности.
Вдобавок растет риск "импортированной" инфляции. В итоге потребители платят больше за электронику, одежду и автомобили. Парадокс в том, что и высокие пошлины, призванные защитить рынок, тоже разгоняют инфляцию.
Наконец, торговый дефицит тесно связан с бюджетным — это так называемый двойной дефицит. Чтобы залатать дыры, приходится увеличивать госдолг, который и так уже превысил 36 триллионов долларов. А с учетом того, что одно его обслуживание обходится почти в 1,2 триллиона в год, возникает вполне реальный риск долгового кризиса.