"Такого плана не было". США столкнулись с неожиданной проблемой

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговый дефицит — 901,5 миллиарда долларов. Виной тому — рост импорта, несмотря на пошлины Трампа, которые должны были защитить американский бизнес. Пострадали все ключевые отрасли. Как это скажется на экономике США — в материале РИА Новости.

Торговая политика

Показатель хуже прошлогоднего на 2,1 миллиарда. Почти рекордный: лишь в 2022-м было больше: 923,7 миллиарда.

Дефицит с ЕС — 218,8 миллиарда, с КНР — 202,1, с Тайванем — 146,8, с Мексикой — 196,9.

Политика Трампа вроде бы направлена на снижение зависимости от импорта. Однако пошлины желаемого результата не принесли. Все получилось ровно наоборот, констатирует Bloomberg

« "Пошлины сокращают импорт конкретных категорий товаров, но одновременно повышают себестоимость для американских компаний, провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров, усиливают инфляционные риски", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".

Итог парадоксальный: может сократиться двусторонний дефицит с конкретным государством, но не общий. Производственные цепочки просто перестраиваются таким образом, что импорт идет через третьи страны, поясняет аналитик.

Кто пострадал

Экономисты предупреждали: за пошлины Трампа заплатят в основном американские потребители и компании, а не иностранные государства. Так и оказалось.

Особенно пострадали отрасли с глубокой интеграцией в глобальные цепочки: машиностроение, автопром, электроника, промышленное оборудование. В целом — все сектора с высокой зависимостью от импортного сырья и комплектующих, стоимость которого из-за пошлин существенно возросла.

Наибольший вклад в торговый дефицит внесли производители компьютеров с автопромом: потратили на импорт почти на 145 миллиардов долларов больше, чем в 2024 -м.

И фармацевтика: большая часть препаратов и добавок поступает из Индии и Китая.

« "Разница между экспортом и импортом в фармацевтике за первые 11 месяцев 2025-го — 161,7 миллиарда долларов. В компьютерной отрасли — 151 миллиард. В совокупности эти два сегмента (без учета компьютерных аксессуаров) добавили 312 миллиардов к дефициту — 27,4 процента", — говорит Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета.

Пострадало и сельское хозяйство, по которому ударили ответные меры Пекина.

"Для сельскохозяйственного экспорта США (соя, кукуруза, мясо) тарифные войны с Китаем и другими странами означали потерю доли рынка и волатильность цен, в то время как для промышленности это неизбежный рост издержек", — уточняет Веретенникова.

Опережающий импорт

Ситуацию осложнило то, что в ожидании все новых пошлин Трампа американские компании форсировали импорт, стремясь запастись впрок.

Бизнес ускоренно затаривал склады в апреле 2025-го, что сильно раздуло дефицит в тот момент. При этом экспорт рос медленнее из-за ответных мер, поясняет Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.

« "Отсутствие прогнозируемой логики в действиях властей, которые то вводят пошлины, то их отменяют, то пересматривают ставки в угоду политической конъюнктуре, дезориентирует торговых партнеров США. В результате логистика пытается приспособиться под невозможное, вызывая просадки и локальные дефициты, искажая ценообразование", — подчеркивает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

Экономический эффект

Умеренный торговый дефицит, разумеется, сильно не навредит стране — эмитенту мировой резервной валюты.

Покупая больше, чем продавая, США получают встречный приток инвестиций в долларовые активы — облигации, акции и недвижимость. Доллары, потраченные на заграничные товары, частично возвращаются в американскую экономику через государственные ценные бумаги, отмечает Кристина Бакнина, член ассоциации финансового рынка ACI Russia.

Как поясняет Ольга Веретенникова, в краткосрочном плане это поддерживает доллар, позволяет финансировать дефицит без срыва в кризис, сохраняет низкую стоимость заимствований (относительно спроса на долларовые активы).

Тем не менее, как только доверие к доллару слабеет, возникают риски: иностранные инвесторы требуют более высокую доходность, особенно когда долговая нагрузка и бюджетный дефицит растут одновременно с торговым.

Вообще, хронический дефицит США во внешней торговле (который наблюдается многие десятилетия) — это следствие глубоких дисбалансов в экономике. Возникает цепная реакция проблем. Во-первых — угроза производству и занятости. Дешевый импорт вынуждает закрывать местные заводы и сокращать рабочие места — особенно в обрабатывающей промышленности.

Вдобавок растет риск "импортированной" инфляции. В итоге потребители платят больше за электронику, одежду и автомобили. Парадокс в том, что и высокие пошлины, призванные защитить рынок, тоже разгоняют инфляцию.