Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ призывала Иран к незамедлительной деэскалации - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/deeskalatsiya-2077766911.html
ЛАГ призывала Иран к незамедлительной деэскалации
ЛАГ призывала Иран к незамедлительной деэскалации - РИА Новости, 02.03.2026
ЛАГ призывала Иран к незамедлительной деэскалации
Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) призывают Иран к незамедлительной деэскалации и предупреждают о тяжелых последствиях в случае расширения конфликта,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:43:00+03:00
2026-03-02T03:43:00+03:00
иран
в мире
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
лига арабских государств
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260302/otvet-2077754836.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077754301.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, лига арабских государств, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Лига арабских государств, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЛАГ призывала Иран к незамедлительной деэскалации

Страны ЛАГ призвали Иран к незамедлительной деэскалации

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) призывают Иран к незамедлительной деэскалации и предупреждают о тяжелых последствиях в случае расширения конфликта, говорится в заявлении организации.
"Государства-члены ЛАГ призывают Иран к незамедлительной деэскалации и проявлению благоразумия, чтобы не допустить расширения конфликта, последствия которого будут крайне тяжелыми", - следует из заявления.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
00:34
В то же время страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом на атаки по своим территориям в рамках мер коллективной безопасности.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
00:28
 
ИранВ миреСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинЛига арабских государствВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала