Число жертв ударов на северо-западе Ирана выросло до 38, пишет ISNA - РИА Новости, 02.03.2026
15:57 02.03.2026
Число жертв ударов на северо-западе Ирана выросло до 38, пишет ISNA
в мире
сша
израиль
иран
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, иран, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв ударов на северо-западе Ирана выросло до 38, пишет ISNA

ISNA: число жертв ударов США и Израиля на северо-западе Ирана выросло до 38

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Число жертв ударов США и Израиля в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана выросло до 38 человек, не менее 212 пострадали, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
"В результате атак сионистского режима и США в провинции к настоящему моменту погибли 38 человек, 212 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным агентства, были прилеты по меньшей мере в четырех районах провинции Восточной Азербайджан.
Ранее иранский Красный полумесяц сообщил о гибели не менее 555 человек в Иране в результате атак США и Израиля - под удары попал 131 район страны.
В миреСШАИзраильИранКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
