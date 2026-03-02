Число жертв ударов на северо-западе Ирана выросло до 38, пишет ISNA

https://ria.ru/20260302/chislo-2077927484.html
Число жертв ударов США и Израиля в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана выросло до 38 человек, не менее 212 пострадали, сообщило агентство... РИА Новости, 02.03.2026
ISNA: число жертв ударов США и Израиля на северо-западе Ирана выросло до 38