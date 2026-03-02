Эксперт рассказала, какие продукты выбирать весной для хорошего настроения

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B - они участвуют в синтезе главных "проводников" хорошего настроения: серотонина и дофамина, рассказала нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы "Пиканты" Юлия Чернобровкина.

"В весенний период важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В, так как именно они участвуют в синтезе серотонина и дофамина - наших главных "проводников" хорошего настроения и энергии", - сказала нутрициолог в беседе с порталом NEWS.ru

Она отметила, что в период весны вопрос энергии становится для многих главным приоритетом. Однако организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди инстинктивно тянутся к калорийной и плотной пище, создавая серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Так, вместо прилива сил человек начинает испытывать сонливость, тяжесть и желание прилечь.

Нутрициолог уточнила, что не менее значим магний, который снижает уровень кортизола, и железо, отвечающее за транспортировку кислорода.