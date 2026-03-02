Путин рассказал о героизме псковских десантников в Чечне

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Псковские десантники в Чечне в 2000 году приняли бой в переломное для России время, когда терроризм осмелился посягнуть на её независимость, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующая телеграмма губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам памятных мероприятий, посвящённых 26-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты опубликована на сайте Кремля.
"Солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой с врагом в переломное для России время, когда международный терроризм осмелился посягнуть на её независимость и территориальную целостность. Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу", - говорится в телеграмме.
