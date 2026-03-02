Рейтинг@Mail.ru
14:35 02.03.2026 (обновлено: 14:37 02.03.2026)
Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Бутягина
Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Бутягина

Александр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Окружной суд Варшавы во вторник рассмотрит вопрос о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
"Завтра на 8.00 в зале 120 запланировано заседание суда по делу о продлении ареста в отношении Александра Бутягина", - рассказал собеседник агентства.
Источник: судья по делу Бутягина является фигурантом дела в Белоруссии
27 февраля, 15:14
 
Польша Варшава Александр Бутягин Украина
 
 
