https://ria.ru/20260302/butyagin-2077904618.html
Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Бутягина
Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Бутягина - РИА Новости, 02.03.2026
Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Бутягина
Окружной суд Варшавы во вторник рассмотрит вопрос о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:35:00+03:00
2026-03-02T14:35:00+03:00
2026-03-02T14:37:00+03:00
польша
варшава
александр бутягин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260227/butyagin-2077186053.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, александр бутягин, украина
Польша, Варшава, Александр Бутягин, Украина
Суд в Польше рассмотрит вопрос о продлении ареста археолога Бутягина
РИА Новости: суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Бутягина во вторник