02:38 02.03.2026 (обновлено: 02:42 02.03.2026)
СМИ: Стармер опозорился во время обращения по Ирану
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения к нации не смог нормально объяснить причину, почему Лондон разрешил США использовать его военные... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, великобритания, иран, кир стармер, дональд трамп, али хаменеи, нато, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Великобритания, Иран, Кир Стармер, Дональд Трамп, Али Хаменеи, НАТО, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения к нации не смог нормально объяснить причину, почему Лондон разрешил США использовать его военные базы для ударов по Ирану, пишет британский таблоид Daily Mail.
"Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль", — говорится в материале.
Как считает издание, вызывает вопрос и задержка в принятии запроса США на предоставление британских баз для нужд американской армии.
"До событий, произошедших вчера поздно вечером, казалось, что сэр Кир забыл о том, что Великобритания является вторым по величине игроком в НАТО", — иронично подмечает автор.
Вечером в воскресенье Стармер обратился к нации, сообщив, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Он добавил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и Украины, чтобы те помогли военным сбивать иранские БПЛА.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАВеликобританияИранКир СтармерДональд ТрампАли ХаменеиНАТОООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
