"Логика молока": бренд – ключевой критерий при покупке продуктов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основным критерием при выборе молочной продукции является бренд, которому доверяют, его отметили 41% респондентов, говорится в исследовании "Логики молока" и Аналитического центра НАФИ.

Чаще всего о предпочтении бренда заявляли те, кто считает важным здоровый образ жизни (44% против 31% среди остальных респондентов). Более четверти (28%) ищут на упаковках специальные маркировки, например "Честный знак" или ГОСТ. Кроме того, каждый четвертый (26%) избегает покупки слишком дешевых продуктов. Еще столько же россиян внимательно изучают состав на упаковке (26%).

При выборе молочной продукции для респондентов наиболее важными свойствами являются ее вкус (92%), натуральный состав продукта, отсутствие в нем добавок (87%) и польза для здоровья (84%). Наряду с этим важными для опрошенных остаются цена продукта (85%), длительность его хранения (79%) и география производства (70%). При этом меньше внимания обращают на известность бренда (45%) и экологичность упаковки (57%).

Потребители молочных продуктов чаще предпочитают приобретать их в небольших количествах, из расчета на 1-2 дня (59%), что обусловлено относительно коротким сроком хранения. Около четверти опрошенных (26%) закупаются на несколько дней вперед, и только 10% стараются делать запас на долгий срок – от недели и более.

Отдельное внимание в исследовании было уделено выбору детских молочных продуктов. Среди тех, чьи дети влияют на выбор молочных продуктов, более половины (53%) заявили, что пытаются найти компромисс между пожеланиями детей и пользой продукта, а еще 30% — что желание детей имеет решающее значение при покупке товаров. При этом 16% респондентов заявили о том, что покупают детские молочные продукты на свое усмотрение.

Наиболее распространенным критерием выбора детских молочных продуктов является натуральность состава и отсутствие в нем добавок и консервантов – на это обращает внимание 50% опрошенных. Около трети респондентов (31%) важным фактором называют вкус, который нравится ребенку. Короткий срок годности как признак натуральности учитывают 22%, а на содержание кальция и витаминов, а также на маркировку "подходит для детей" ориентируются 18% и 17% опрошенных соответственно.

Почти 80% респондентов чаще покупают молочные продукты в супермаркетах, а особенно это характерно для жителей регионов Урала (87%), Санкт-Петербурга (86%) и Северо-западного федерального округа (84%). При этом небольшим магазинам в шаговой доступности отдают предпочтение 29% опрошенных. Примечательно, что на рынке и у фермеров респонденты покупают товары чаще, чем в гипермаркетах (17% против 15%). Интересно, что 5% чаще покупают молочные продукты онлайн, эта доля выше в Москве (12%) и Санкт-Петербурге (16%).

"На мой взгляд, исследование очень четко показало зрелость российского потребителя. Россияне выбирают не просто продукт – они выбирают бренд, которому доверяют, понятный состав и стабильное качество. И это важный сигнал для всей отрасли: конкуренция сегодня идет не только за место на полке и цену, но и за доверие потребителя, которое зарабатывается годами", – отметил председатель совета директоров "Логики молока" Руслан Алисултанов, его слова приводит пресс-служба компании.