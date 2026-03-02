Рейтинг@Mail.ru
"Логика молока": бренд – ключевой критерий при покупке продуктов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/brend-2077928870.html
"Логика молока": бренд – ключевой критерий при покупке продуктов
"Логика молока": бренд – ключевой критерий при покупке продуктов - РИА Новости, 02.03.2026
"Логика молока": бренд – ключевой критерий при покупке продуктов
Основным критерием при выборе молочной продукции является бренд, которому доверяют, его отметили 41% респондентов, говорится в исследовании "Логики молока" и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:59:00+03:00
2026-03-02T15:59:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
продукты
бренды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077922933_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_6c4547de7eddcaec8d1597cae64941f0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077922933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cbd8199f9080f512ab6956d8c903b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, бренды
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Продукты, Бренды
"Логика молока": бренд – ключевой критерий при покупке продуктов

"Логика молока": основным критерием при покупке продуктов является бренд

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПокупательница в продовольственном магазине в Москве
Покупательница в продовольственном магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Покупательница в продовольственном магазине в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основным критерием при выборе молочной продукции является бренд, которому доверяют, его отметили 41% респондентов, говорится в исследовании "Логики молока" и Аналитического центра НАФИ.
Чаще всего о предпочтении бренда заявляли те, кто считает важным здоровый образ жизни (44% против 31% среди остальных респондентов). Более четверти (28%) ищут на упаковках специальные маркировки, например "Честный знак" или ГОСТ. Кроме того, каждый четвертый (26%) избегает покупки слишком дешевых продуктов. Еще столько же россиян внимательно изучают состав на упаковке (26%).
При выборе молочной продукции для респондентов наиболее важными свойствами являются ее вкус (92%), натуральный состав продукта, отсутствие в нем добавок (87%) и польза для здоровья (84%). Наряду с этим важными для опрошенных остаются цена продукта (85%), длительность его хранения (79%) и география производства (70%). При этом меньше внимания обращают на известность бренда (45%) и экологичность упаковки (57%).
Потребители молочных продуктов чаще предпочитают приобретать их в небольших количествах, из расчета на 1-2 дня (59%), что обусловлено относительно коротким сроком хранения. Около четверти опрошенных (26%) закупаются на несколько дней вперед, и только 10% стараются делать запас на долгий срок – от недели и более.
Отдельное внимание в исследовании было уделено выбору детских молочных продуктов. Среди тех, чьи дети влияют на выбор молочных продуктов, более половины (53%) заявили, что пытаются найти компромисс между пожеланиями детей и пользой продукта, а еще 30% — что желание детей имеет решающее значение при покупке товаров. При этом 16% респондентов заявили о том, что покупают детские молочные продукты на свое усмотрение.
Наиболее распространенным критерием выбора детских молочных продуктов является натуральность состава и отсутствие в нем добавок и консервантов – на это обращает внимание 50% опрошенных. Около трети респондентов (31%) важным фактором называют вкус, который нравится ребенку. Короткий срок годности как признак натуральности учитывают 22%, а на содержание кальция и витаминов, а также на маркировку "подходит для детей" ориентируются 18% и 17% опрошенных соответственно.
Почти 80% респондентов чаще покупают молочные продукты в супермаркетах, а особенно это характерно для жителей регионов Урала (87%), Санкт-Петербурга (86%) и Северо-западного федерального округа (84%). При этом небольшим магазинам в шаговой доступности отдают предпочтение 29% опрошенных. Примечательно, что на рынке и у фермеров респонденты покупают товары чаще, чем в гипермаркетах (17% против 15%). Интересно, что 5% чаще покупают молочные продукты онлайн, эта доля выше в Москве (12%) и Санкт-Петербурге (16%).
"На мой взгляд, исследование очень четко показало зрелость российского потребителя. Россияне выбирают не просто продукт – они выбирают бренд, которому доверяют, понятный состав и стабильное качество. И это важный сигнал для всей отрасли: конкуренция сегодня идет не только за место на полке и цену, но и за доверие потребителя, которое зарабатывается годами", – отметил председатель совета директоров "Логики молока" Руслан Алисултанов, его слова приводит пресс-служба компании.
В комплексном исследовании "Логики молока" и НАФИ приняло участие более 5 тысяч россиян в возрасте от 14 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3%.
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ПродуктыБренды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала