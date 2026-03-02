Бречалов встретился с матерями и женами участников СВО из Удмуртии

УФА, 2 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с матерями и жёнами участников специальной военной операции, заключившими социальные контракты для открытия своего бизнеса, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"В преддверии 8 Марта глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с матерями и жёнами военнослужащих специальной военной операции. Благодаря социальному контракту женщины успешно открыли свой бизнес или хозяйство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в 2025 году участники СВО и их родственники в Удмуртии заключили 99 социальных контрактов. А с начала 2026 года заключено 19 таких контрактов. Александр Бречалов подчеркнул, что республика была в числе первых регионов, где запустили данную меру поддержки именно для бойцов СВО и их родственников, желающих начать своё дело.

"Для нас нет незначимых вопросов в теме поддержки участников СВО и их семей. Социальный контракт – это федеральный проект, который поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин, и Удмуртия активно работает в этом направлении. Также у нас есть специальный кредитный продукт под 6 % на развитие бизнеса. Кроме того, мы регулярно запускаем образовательные программы, недавно закончился второй поток бизнес-акселератора, через который прошли 40 участников СВО и членов их семей. Такие проекты дают фундаментальные знания, которые помогут избежать ошибок и основаны на реальных практических кейсах", – сказал на встрече Бречалов.

В его пресс-службе рассказали, что супруга погибшего бойца Жанна Адакова год назад решилась на перемены и вместе с сестрой открыла цветочную студию. Стартовым капиталом для нового дела стали средства социального контракта. "Год назад было очень тяжело, но со временем всё сложилось. Я посоветовалась с сестрой о том, что делать дальше и о наших мечтах. Затем прошла обучение в первом потоке бизнес-акселератора, написала бизнес-план и подала документы на соцконтракт. Сегодня нашей студии ровно год. Мы делаем цветочные композиции, свечи, занимаемся оформлением. У нас очень уютно, людям это нравится, а в группе "ВКонтакте" уже 2 тысячи подписчиков. На самом деле, мне просто хотелось вносить вклад в жизнь людей и нести доброту, думаю, сегодня у меня это получается", – приводятся слова Адаковой.

В планах у девушки проводить мастер-классы для школьников по составлению композиций из цветов и изготовлению свечей, а в будущем – построить теплицы, чтобы самостоятельно выращивать цветы, и открыть свою школу флористики, следует из релиза.

В пресс-службе рассказали, как в Каракулинском районе женщины активно развивают личные подворья. "Для жителей сельской местности социальный контракт очень полезен, он даёт хорошее подспорье, от которого можно оттолкнуться и развиваться дальше. Например, я развожу бычков как для своей семьи, так и на продажу", – цитирует пресс-служба Татьяну Тебенькову из Быргынды, которая работает в сельском доме культуры, а её муж защищает страну в зоне спецоперации.