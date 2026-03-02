Рейтинг@Mail.ru
Адвокат назвала риски формального брака - РИА Новости, 02.03.2026
20:05 02.03.2026
Адвокат назвала риски формального брака
Адвокат Маргарита Янгуразова рассказала о рисках формального брака, где супруги, с точки зрения закона состоящие в союзе, фактически не живут вместе.
2026
Янгуразова: формальный брак опасен при прохождении банкротства

Обручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Адвокат Маргарита Янгуразова рассказала о рисках формального брака, где супруги, с точки зрения закона состоящие в союзе, фактически не живут вместе.
"Если один из супругов попадает в процедуру банкротства, второй, даже при фактическом раздельном проживании, остается юридически связанным с ним. Для суда и кредиторов супруги — это семья, пока брак не расторгнут. Это означает, что сделки второго супруга — покупка квартиры, автомобиля или иного имущества — могут быть оспорены. Кредиторы вправе заявить, что актив приобретен в интересах семьи, и попытаться включить его в конкурсную массу для погашения долгов банкрота. В таком случае второму супругу придется отдельно доказывать в суде, что имущество приобретено на личные средства и не связано с обязательствами партнера", - пояснила интернет-изданию "Газета.ru" адвокат.
Торжественная церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак
13 февраля, 03:48
Янгузарова также отметила наследственный риск. В случае смерти одного из супругов второй, даже если они давно не живут вместе, относится к наследникам первой очереди, сказала адвокат. Это означает право на долю в наследстве наряду с детьми и родителями умершего.
Она добавила, что еще один риск связан с алиментами. По словам адвоката, семейное законодательство исходит из презумпции отцовства: если женщина состоит в браке и рожает ребенка, юридическим отцом признается ее супруг. Даже если фактически супруги давно не живут вместе, а биологическим отцом является другой мужчина.
"Отдельная зона риска — раздел имущества. По общему правилу все, что приобретено в браке, считается совместно нажитым имуществом. Даже если супруги фактически разошлись, но не оформили развод, формально имущество продолжает считаться общим. В судах регулярно рассматриваются споры о том, с какого момента стороны прекратили вести совместное хозяйство. Например, если супруги разъехались, но развод не оформили, а один из них позже купил квартиру или автомобиль, такое имущество может быть признано совместным. Иное придется доказывать в судебном порядке", — добавила Янгузарова.
Оксана Самойлова перед заседанием о расторжении брака с рэпером Джиганом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом
20 февраля, 11:48
 
