Адвокат назвала риски формального брака

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Адвокат Маргарита Янгуразова рассказала о рисках формального брака, где супруги, с точки зрения закона состоящие в союзе, фактически не живут вместе.
"Если один из супругов попадает в процедуру банкротства, второй, даже при фактическом раздельном проживании, остается юридически связанным с ним. Для суда и кредиторов супруги — это семья, пока брак не расторгнут. Это означает, что сделки второго супруга — покупка квартиры, автомобиля или иного имущества — могут быть оспорены. Кредиторы вправе заявить, что актив приобретен в интересах семьи, и попытаться включить его в конкурсную массу для погашения долгов банкрота. В таком случае второму супругу придется отдельно доказывать в суде, что имущество приобретено на личные средства и не связано с обязательствами партнера", - пояснила интернет-изданию "Газета.ru" адвокат.
Янгузарова также отметила наследственный риск. В случае смерти одного из супругов второй, даже если они давно не живут вместе, относится к наследникам первой очереди, сказала адвокат. Это означает право на долю в наследстве наряду с детьми и родителями умершего.
Она добавила, что еще один риск связан с алиментами. По словам адвоката, семейное законодательство исходит из презумпции отцовства: если женщина состоит в браке и рожает ребенка, юридическим отцом признается ее супруг. Даже если фактически супруги давно не живут вместе, а биологическим отцом является другой мужчина.
"Отдельная зона риска — раздел имущества. По общему правилу все, что приобретено в браке, считается совместно нажитым имуществом. Даже если супруги фактически разошлись, но не оформили развод, формально имущество продолжает считаться общим. В судах регулярно рассматриваются споры о том, с какого момента стороны прекратили вести совместное хозяйство. Например, если супруги разъехались, но развод не оформили, а один из них позже купил квартиру или автомобиль, такое имущество может быть признано совместным. Иное придется доказывать в судебном порядке", — добавила Янгузарова.
