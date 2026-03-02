Адвокат назвала риски формального брака

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Адвокат Маргарита Янгуразова рассказала о рисках формального брака, где супруги, с точки зрения закона состоящие в союзе, фактически не живут вместе.

"Если один из супругов попадает в процедуру банкротства, второй, даже при фактическом раздельном проживании, остается юридически связанным с ним. Для суда и кредиторов супруги — это семья, пока брак не расторгнут. Это означает, что сделки второго супруга — покупка квартиры, автомобиля или иного имущества — могут быть оспорены. Кредиторы вправе заявить, что актив приобретен в интересах семьи, и попытаться включить его в конкурсную массу для погашения долгов банкрота. В таком случае второму супругу придется отдельно доказывать в суде, что имущество приобретено на личные средства и не связано с обязательствами партнера", - пояснила интернет-изданию " Газета.ru " адвокат.

Янгузарова также отметила наследственный риск. В случае смерти одного из супругов второй, даже если они давно не живут вместе, относится к наследникам первой очереди, сказала адвокат. Это означает право на долю в наследстве наряду с детьми и родителями умершего.

Она добавила, что еще один риск связан с алиментами. По словам адвоката, семейное законодательство исходит из презумпции отцовства: если женщина состоит в браке и рожает ребенка, юридическим отцом признается ее супруг. Даже если фактически супруги давно не живут вместе, а биологическим отцом является другой мужчина.