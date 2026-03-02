Иранская армия сбила еще семь беспилотников США и Израиля

ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Военные Ирана сбили за последние часы еще семь беспилотников США и Израиля, общее число сбитых Ираном БПЛА выросло до 29 единиц, сообщает иранская армия.
"За последние несколько часов в различных районах страны были сбиты семь передовых вражеских беспилотников. С учетом сбитых вчера дронов, общее число сбитых БПЛА с начала войны достигло 29", - говорится в заявлении армии, его приводит иранское агентство Tasnim.
В заявлении также отмечается, что среди сбитых БПЛА значатся американские MQ-9 Reaper, израильские беспилотники Heron, Hermes и Orbiter.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
