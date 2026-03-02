Рейтинг@Mail.ru
К юго-востоку от Эр-Рияда около авиабазы уничтожили пять БПЛА
14:18 02.03.2026
К юго-востоку от Эр-Рияда около авиабазы уничтожили пять БПЛА
К юго-востоку от Эр-Рияда около авиабазы уничтожили пять БПЛА
Пять беспилотников было перехвачено и уничтожено около авиабазы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
эр-рияд (город)
саудовская аравия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
эр-рияд (город)
саудовская аравия
иран
в мире, эр-рияд (город), саудовская аравия, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
К юго-востоку от Эр-Рияда около авиабазы уничтожили пять БПЛА

Пять БПЛА сбили около авиабазы к юго-востоку от Эр-Рияда

КАИР, 2 мар – РИА Новости. Пять беспилотников было перехвачено и уничтожено около авиабазы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.
"Перехвачено и уничтожено пять вражеских беспилотников около авиабазы "Принц Султан", - говорится в заявлении минобороны королевства.
Иран пытался атаковать базу около столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, объекты были перехвачены, сообщил ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через азербайджанскую границу
В миреЭр-Рияд (город)Саудовская АравияИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
