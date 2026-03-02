ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками, на территории области пострадали девять мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 54 населенных пункта в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 193 БПЛА, из них 85 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, на объекте инфраструктуры, двух коммерческих и одном социальном объектах, предприятии и 37 транспортных средствах.
"В Белгороде в результате падения обломков сбитых воздушных целей повреждены два автомобиля. В Белгородском округе … совершены атаки 57 беспилотников, 41 из которых сбит и подавлен, и выпущено четыре боеприпаса в ходе ракетного обстрела. В хуторе Церковный количество пострадавших в результате детонации дрона на территории предприятия увеличилось до трёх человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Красногвардейский и Яковлевский округа атакованы тремя беспилотниками, в Валуйском округе произведены атаки 13 беспилотников, семь из которых подавлены и сбиты, ранены двое. По словам главы области, над Волоконовским округом сбит беспилотник самолётного типа, Грайворонский и Краснояружский округа подверглись обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 89 беспилотника, 16 из которых подавлены и сбиты, ранены трое мужчин.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка произведены атаки 30 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.