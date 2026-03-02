Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/bpla-2077796192.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками, на территории области пострадали девять мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:33:00+03:00
2026-03-02T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_0:182:3071:1909_1920x0_80_0_0_fd8874ef27b97688d8df02509c115a96.jpg
https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077779492.html
https://ria.ru/20260302/svyaz-2077773485.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_e38661f34ef3524d941a049a8af5bce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 БПЛА за сутки

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками, на территории области пострадали девять мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 54 населенных пункта в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 193 БПЛА, из них 85 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, на объекте инфраструктуры, двух коммерческих и одном социальном объектах, предприятии и 37 транспортных средствах.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
Вчера, 07:05
Белгороде в результате падения обломков сбитых воздушных целей повреждены два автомобиля. В Белгородском округе … совершены атаки 57 беспилотников, 41 из которых сбит и подавлен, и выпущено четыре боеприпаса в ходе ракетного обстрела. В хуторе Церковный количество пострадавших в результате детонации дрона на территории предприятия увеличилось до трёх человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский, Красногвардейский и Яковлевский округа атакованы тремя беспилотниками, в Валуйском округе произведены атаки 13 беспилотников, семь из которых подавлены и сбиты, ранены двое. По словам главы области, над Волоконовским округом сбит беспилотник самолётного типа, Грайворонский и Краснояружский округа подверглись обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 89 беспилотника, 16 из которых подавлены и сбиты, ранены трое мужчин.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка произведены атаки 30 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
Вчера, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала