ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками

Он добавил, что Борисовский, Красногвардейский и Яковлевский округа атакованы тремя беспилотниками, в Валуйском округе произведены атаки 13 беспилотников, семь из которых подавлены и сбиты, ранены двое. По словам главы области, над Волоконовским округом сбит беспилотник самолётного типа, Грайворонский и Краснояружский округа подверглись обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 89 беспилотника, 16 из которых подавлены и сбиты, ранены трое мужчин.